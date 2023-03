[Vídeo Resumen] México vence 10-3 Canadá para Clasificar a Cuartos de Final Clásico Mundial de Béisbol 2023

Béisbol

México cumplió logrando vencer 10-3 a Canadá en la última jornada de la primera fase en el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

México pegó rápido ya que apenas en la primera entrada Randy fue golpeado, con un out Joey Meneses vino con sencillo, un balk los puso en posición de anotar a ambos y Rowdy Tellez respondió con sencillo para el 2-0, aunque Canadá respondió en la misma primera baja con doblete de Edouard Julien, sencillo de Abraham Toro, base por bolas a Tyler O’Neill y con un out Otto López batéo sencillo para el 2-1, aunque José Urquidy logró salir sin más daño.

Para el segundo inning, con dos outs Austin Barnes fue caminado y Randy Arozarena bateó profundo doblete para el 3-1. Canadá se acercó en la cuarta baja con home run de Bo Naylor, pero la victoria mexicana prácticamente se selló en el sexto inning cuando Luis Urias recibió base por bolas, con un out Alek Thomas conectó sencillo, otra base por bolas a Barnes llenó la casa y Randy Arozarena respondió con doblete vaciando la casa, eso no fue todo, con dos outs Joey Meneses conectó sencillo para el 7-2.

Para la séptima entrada Luis Urias fue golpeado, Alan Trejo conectó sencillo, con un wild pitch los corredores avanzaron, con un out Austin Barnes recibió base por bola para llenar la casa y Randy Arozarena fue golpeado para el 8-2, mientras que un Fly de sacrificio de Alex Verdugo ponía el 9-2. Canadá anotó una en la baja de la séptima con home run de Julien. En el octavo episodio Rowdy Telles se voló la barda para el 10-3.

José Urquidy lanzó por 4 entradas recibiendo 6 hits y 2 carreras limpias, Adrián Martínez lo siguió con 2 entradas y un tercio sin daño, Samuel Zazueta sacó un out recibiendo una carrera, Vargas con un out y Reyes con una entrada no recibieron daño. Jake Sánchez fue el encargado de cerrar logrando sacar la entrada de uno, dos y tres.

Con esta victoria México terminó como líder del Grupo C con récord de 3-1 y se medirá, el viernes, al ganador del Puerto Rico vs República Dominicana, mientras que Canadá quedó virtualmente eliminado, aunque todavía esperando lo que pase con Colombia y Estados Unidos.

