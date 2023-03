Lazio vs Roma EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Jornada 27 Serie A 2022-23

Serie A

Fin de semana de grandes rivalidades en las mejores ligas del mundo y la Serie A 2022-23 no es la excepción, pues el domingo 19 de marzo tendremos el Derby della capitale entre dos de los mejores equipos de la temporada, la Lazio y la Roma.

Hora y Canal Lazio vs Roma

Sede: Stadio Olimpico, Roma, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN y Star+ en Latinoamérica, Star+ en México.

Lazio vs Roma en VIVO

La Lazio ha tenido una excelente temporada que hasta el momento lo ubica en la tercera posición de la tabla pelenado cuerpo a cuerpo por un lugar en la Champions League de la siguiente temporada. Sus 14 triunfos, siete empates y solo cinco derrotas, lo mantienen entre los grandes candidatos para jugar la máxima competencia de clubes del Viejo Continente.

Sin embargo, los pupilos de Maurizio Sarri sufrieron un duro golpe a mitad de semana, cuando el AZ Alkmaar los eliminó de la Conference League. Ahora buscarán un triunfo ante su máximo rival para asentarse en la parte alta de la clasificación y de paso cortar las aspiraciones de Champions de su vecino de ciudad.

Por su parte, la Roma también ha tenido una buena temporada y solo se encuentra dos puntos por debajo de su máximo rival y a una sola unidad de la zona de Champions, por lo que un triunfo ante los Biancocelesti les permitiría superarlos en la tabla y arribar precisamente a los cuatro primeros.

Los de José Mourinho vienen de caer en liga la semana pasada, pero con la moral en alto tras conseguir avanzar a los Cuartos de Final de la Europa League, por ello, un triunfo para la Loba no suena descabellado y podría ser un punto de inflexión para su temporada.

Tanto la Lazio como la Roma saben de la importancia de este partido dado que ambos buscan un boleto a la próxima Champions League y están peleando con todo; en la tabla general encontramos a las Águilas en la tercera posición con 49 puntos, mientras que La Loba es quinto con 47 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Lazio vs Roma.

Lazio vs Roma EN VIVO Jornada 27 Serie A 2022-23

