Manchester United vs Fulham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2022-23

Buen partido nos espera este domingo 19 de marzo siguiendo con los cuartos de final de la FA Cup 2022-2023, cuando el Manchester United busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les de el boleto a las semifinales, pero tendrán que recibir a un Fulham que saldrá decidido a dar la gran campanada en su visita a Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Fulham

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Manchester United vs Fulham en VIVO

El cuadro del Manchester United está cumpliendo con una temporada agridulce en la Premier League donde marchan terceros, aunque lejos de la cima, mientras que el pasado jueves vencieron 0-1 al Betis para avanzar a los cuartos de final de la Europa League.

Los Red Devils sufrieron en la quinta ronda de esta Copa, el pasado 1 de marzo, cuando un autogol al 77 les permitió empatar a uno, mientras que Alejandro Garnacho al 90 y Frederico Rodrigues al 90+5 les dieron la victoria 2-1.

Por su parte, el Fulham ha cumplido con una buena temporada en la Premier donde se ubican en la novena posición, aunque vienen de un amargo descalabro el pasado domingo cayendo en casa 0-3 ante el Arsenal.

The Cottagers se vio bien en la ronda previa de la Copa, el pasado 28 de febrero, doblegando 2-0 al Leeds United con goles de Joao Palhinha y Manor Salomon.

Tanto el Manchester United como el Fulham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y avanzar, no hay margen de error, aunque los Red Devils son claros favoritos por estar en casa, pero no deberán confiarse si no quieren ser sorprendidos. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Fulham.

