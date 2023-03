Gianluigi Buffon reveló la fecha en la que se retirará del fútbol

Uncategorized

Gianluigi Buffon, una leyenda viviente. A sus 45 años, el guardameta sigue defendiendo la portería del Parma, equipo en el que empezó su carrera y posteriormente pasó a clubes como la Juventus y el PSG, además de ser internacional con Italia.

Buffon dió una entrevista para ‘BoboTV‘ y se refirió a cuándo será su retiro, y además habló de lo que fue su salida del París Saint-Germain.

«Me gustaría dejarlo después de la próxima temporada a más tardar, no más. Soy competitivo, no quiero que me consideren un número dos. Siempre estoy insatisfecho, siempre salgo al campo a superarme», desveló el italiano.

Sobre su salida del PSG: «Irme fue el gran error. Incluso renuncié a diez millones de euros. Me dijeron en el campo de entrenamiento que con gusto se habrían quedado conmigo, pero que en la Champions les hubiera gustado centrarse en Areola, un producto de su cantera. No lo acepté, para mí el deporte es para quien merece jugar», explicó.

Sorprende Gigi #Buffon en BoboTV:

"Ir a París fue la experiencia más bella de mi vida. Jugué en un mega equipo, el más fuerte en el que estuve: técnicamente éramos muchísimo más fuertes que los demás , estaba convencido de que ganaríamos la Champions, pero la terminamos botando". pic.twitter.com/OU12FDOFaU — Andy Calcio (@Andy_Calcio) March 21, 2023

