Los Amistosos Internacionales 2023: Fechas, Horarios y Sedes

Luego de lo que fue el Mundial de Qatar 2022, las selecciones se vuelven a juntar pero para disputar amistosos por el parón de la FIFA. Tendremos varios compromisos interesantes, y aquí te dejaremos los mejores.

–El Salvador vs Honduras. Fecha: Miércoles, 22 de marzo. Hora: 9:00 p.m. México, 10:00 p.m. Colombia y 12:00 a.m. Argentina. Sede: BMO Stadium, Los Ángeles, Estados Unidos.

-Argentina vs Panamá. Fecha: Jueves, 23 de marzo. Hora: 6:00 p.m. México, 7:00 p.m. Colombia y 9:00 p.m. Argentina. Sede: Monumental, Buenos Aires, Argentina.

–Australia vs Ecuador. Fecha: Viernes, 24 de marzo. Hora: 3:00 a.m. México, 4:00 a.m. Colombia y 6:00 a.m. Argentina. Sede: CommBank Stadium, Sydney, Australia.

-Japón vs Uruguay. Fecha: Viernes, 24 de marzo. Hora: 4:30 a.m. México, 5:30 a.m. Colombia y 7:30 a.m. Argentina. Sede: New Japan National Stadium, Tokio, Japón.

-Corea del Sur vs Colombia. Fecha: Viernes, 24 de marzo. Hora: 5:00 a.m. México, 6:00 a.m. Colombia y 8:00 a.m. Argentina. Sede: Ulsan Munsu Football Stadium, Ulsan, Korea Republic.

-Alemania vs Perú. Fecha: Sábado, 25 de marzo. Hora: 1:45 p.m. México, 2:45 p.m. Colombia y 4:45 p.m. Argentina. Sede: MEWA ARENA, Mainz, Alemania.

-Marruecos vs Brasil. Fecha: Sábado, 25 de marzo. Hora: 4:00 p.m. México, 5:00 p.m. Colombia y 7:00 p.m. Argentina. Sede: Stade Ibn-Batouta, Tanger, Marruecos.

-Chile vs Paraguay. Fecha: Lunes, 27 de marzo. Hora: 6:30 p.m. México, 7:30 p.m. Colombia y 9:30 p.m. Argentina. Sede: Estadio Monumental David Arellano, Santiago, Chile.

-Australia vs Ecuador. Fecha: Martes, 28 de marzo. Hora: 2:30 a.m. México, 3:30 a.m. Colombia y 5:30 a.m. Argentina. Sede: Marvel Stadium, VIC, Australia.

-Japón vs Colombia. Fecha: Martes, 28 de marzo. Hora: 4:20 a.m. México, 5:20 a.m. Colombia y 7:20 a.m. Argentina. Sede: Yodoko Sakura Stadium, Osaka, Japón.

-Corea del Sur vs Uruguay. Fecha: Martes, 28 de marzo. Hora: 5:00 a.m. México, 6:00 a.m. Colombia y 8:00 a.m. Argentina. Sede: Seoul World Cup Stadium, Seúl, Korea Republic.

-Argentina vs Curazao. Fecha: Martes, 28 de marzo. Hora: por definirse. Sede: Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero, Argentina.

-Alemania vs Bélgica. Fecha: Martes, 28 de marzo. Hora: 12:45 p.m. México, 1:45 p.m. Colombia y 3:45 p.m. Argentina: Sede: RheinEnergieStadion, Köln, Alemania.

-Marruecos vs Perú. Fecha: Martes, 28 de marzo. Hora: 3:30 p.m. México, 4:30 p.m. Colombia y 6:30 p.m. Argentina: Sede: Cívitas Metropolitano, Madrid, España.

Last modified: marzo 21, 2023

