Australia vs Ecuador EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2023

Luego de un atípico cierre de año 2022, con el Mundial de Catar robándose los reflectores, la primera Fecha FIFA del 2023 llega con varios encuentros amistosos entre selecciones que vienen de buenas participaciones mundialistas, uno de ellos es el que disputarán los conjuntos de Australia y Ecuador este viernes 24 de marzo en la ciudad de Sidney. Este será el primero de dos partidos programados entre ambos equipos para este parón de selecciones.

Hora y Canal Australia vs Ecuador

Sede: CommBank Stadium, Sidney, Australia

Hora: 4:00 am de Ecuador, 8:00 pm de Australia, 3:00 am de México, 2:00 am PT/4:00 am ET de Estados Unidos.

Canal: ESPN en Estados Unidos. Paramount+ en Australia, El Canal del Futbol, Star+ y DirecTV Sports en Ecuador.

Australia vs Ecuador EN VIVO

Tras un gran Mundial 2022, la selección de Australia apunta ahora hacia un nuevo objetivo, la Copa Asia 2023 a disputarse en Catar a principios de 2024, debido a todo el reacomodo en los calendarios tras la pandemia de Covid-19.

El conjunto dirigido por Graham Arnold tendrá continuidad en el proyecto que los llevó hasta Octavos de Final de la Copa del Mundo y su preparación comenzará desde ya, con un par de duelos ante un competitivo equipo sudamericano.

Quedan seis días para el primer partido de los Socceroos.



Os recuerdo aquí los convocados más Nestory Irankunda que también va para entrenar con el equipo y al parecer igual juega al minutos pic.twitter.com/YpHvfxZO7T — Futbol Australia (@AustraliaFut) March 18, 2023

Por su parte, La Tri inicia una nueva era tras la salida de Gustavo Alfaro y ahora de la mano de Félix Sánchez Bas, técnico de Catar hasta la pasada Copa del Mundo buscará seguir con el buen proceso de esta talentosa generación ecuatoriana.

A pesar de que la convocatoria es muy similar a la que disputó el Mundial, esta primera lista de Sánchez Bas, no incluye al goleador Enner Valencia ni al mediocampista Gonzalo Plata, ambos titulares en la Copa del Mundo y que en esta ocasión se perderán los amistosos, debido a problemas de lesión.

Tanto Australia como Ecuador saben de la importancia de este partido dado que es el inicio de un nuevo ciclo que esperan concluya con el Mundial 2026. Al finalizar el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Australia vs Ecuador.

