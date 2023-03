Amistosos

Este próximo viernes 24 de marzo la Selección de Uruguay se medirá ante Japón en lo que será el primer amistoso tras el Mundial de Qatar 2022. El compromiso entre estas selecciones se jugará en el Estadio Nacional de Japón.

El cuadro ‘charrúa’ será dirigido por Marcelo Broli, entrenador de la sub 20, todo esto mientras que el la directiva de la Selección resuelva quién se hará cargo del plantel de cara a las próximas eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Por su parte, Japón llega luego de ser unas revelaciones en Qatar 2022, pues venció a campeones mundiales como España y Alemania, cosa que hizo que se ganara el respeto del mundo.

Hora y Canal Uruguay vs Japón

Sede: Estadio Nacional, Tokio, Japón.

El juego entre Uruguay vs Japón se estará disputando a las 7:30 am de Uruguay. A las 4:30 am en México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. 5:30 am en Colombia, Panamá, Perú y Ecuador. 6:30 am en Bolivia y Venezuela. Y 7:30 am en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil.

Canales: En Uruguay lo podrán miran por auf.tv, mientras que para otros países el canal está por confirmar.

Uruguay vs Japón EN VIVO

Se viene un compromiso que promete emociones: Uruguay vs Japón. Ambas selecciones buscarán conseguir la victoria, pues aunque solo es un amistoso, ninguna querrá perder.

Los uruguayos, en su último compromiso, que fue ante Ghana en el Mundial 2022, ganaron por 2-0, sin embargo el resultado no alcanzó para avanzar de fase de grupos. Por su parte, el equipo japonés, el último partido que disputó fue ante Croacia por los octavos de final del Mundial 2022, compromiso que terminó 1-1, pero que en la tanda de penales gnarían los croatas por 3-1. Interesante compromiso. Uruguay vs Japón.

Uruguay vs Japón EN VIVO, Hora, Canal, Dónde Ver Amistoso Internacional 2023

Last modified: marzo 23, 2023

Etiquetas: Amistoso Internacional 2023