Chelsea vs Aston Villa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con la intensa actividad de este sábado 1 de abril en la jornada 29 de la Premier League 2022-2023, cuando el Chelsea busque tomar un respiro tras el momento complicaod que viven, pero recibirán a un Aston Villa que llega motivado listo para sumar en su visita al Stamford Bridge.

Hora y Canal Chelsea vs Aston Villa

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 am de Bolivia y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN y Star+ en Sudamérica.

Chelsea vs Aston Villa en VIVO

El cuadro del Chelsea ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en media tabla, muy lejos de sus objetivos, por lo que no hay margen de error. Después de 27 jornadas suman 10 victorias, 8 empates y han caído en 9 ocasiones.

Los Blues vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Everton en un duelo que parecía ganarían 2-1 con goles de Joao Felix y Kai Havertz, sin embargo un gol al 89 selló el 2-2 final.

Por su parte, el Aston Villa ha tenido un buen torneo para sus aspiraciones manteniéndose lejos de la zona de descenso, además han venido mejorando en las últimas semanas, eso los tiene con 11 victorias, 5 empates y 11 descalabros en 27 juegos.

Los Villanos llegan motivados dado que en la jornada pasada golearon 3-0 al Bournemouth con goles de Douglas Luiz, Jacob Ramsey y Emiliano Buendia.

Tanto el Chelsea como el Aston Villa saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un paso en sus respectivas luchas ahora que estamos entrando al último tercio de temporada; en la tabla general encontramos a los Blues en la décima posición con 38 puntos, mientras que los Villanos son onceavos también con 38 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Aston Villa.

Chelsea vs Aston Villa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Premier League 2022-23

Last modified: marzo 31, 2023

Etiquetas: Aston Villa