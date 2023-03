Kylian Mbappé puso fecha para su fichaje por el Real Madrid según AS

Liga Española 2022-2023

«Kylian Mbappé ya ha dado el paso… ha transmitido al Real Madrid la fecha donde desea fichar por el club», es la frase con la que el Diario AS abre su portal hoy viernes 31 de marzo. En España, nuevamente corre el rumor de ver a la ‘tortuga’ en el Santiago Bernabéu. Todo indica que el francés no se encuentra contento en París, sin embargo, el PSG tiene algo más de 60 días para cambiar la historia.

En el PSG todo ahora mismo es incendio, pues figuras como Sergio Ramos, Leo Messi, Kylian Mbappé y hasta Neymar Jr no tienen asegurada su continuidad. Todos pueden salir, pero el caso de Mbappé es más complicado ya que hace apenas 10 meses renovó con ese club por cifras históricas.

El contrato de Mbappé lo amarra al Parque de los Príncipes hasta el 30 de junio de 2024 (como mínimo). Medios afirman que el exMónaco tiene hasta el mes de julio para comunicarle a la directiva parisina su deseo de contitunar o no para hacer uso de la opción de renovarle por otro año más. Si decide no continuar, podría salir por una suma cercana a los 70 millones de euros, pero en AS dicen que Florentino tiene otras intenciones.

La fecha para Mbappé fichar por el Madrid

AS asegura que Mbappé ya le ha comunicado al Real Madrid su deseo de jugar en el Santiago Bernabéu a apartir del verano del 2024. Es muy díficil que el PSG acepte que el jugador salga en este año y en el Madrid están dispuestos a esperar, pero de lo que también están seguros es que no quieren más promesas y si actos.

Etiquetas: Fichajes