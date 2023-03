Nottingham Forest vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Buen partido nos espera este sábado 1 de abril siguiendo con la jornada 29 de la Premier League 2022-2023, cuando el Nottingham Forest busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los aleje de la zona de descenso, pero recibirán a unos Wolves que también llegan con la urgencia de ganar en su visita al City Ground.

Hora y Canal Nottingham Forest vs Wolves

Sede: The City Ground, Nottingham, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia y Venezuela. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. DirecTV Sports en Sudamérica.

Nottingham Forest vs Wolves en VIVO

El cuadro del Nottingham Forest ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando al borde de la zona de descenso sin margen de error. Después de 27 fechas suman 6 victorias, 8 empates y han caído en 13 ocasiones.

Tricky Trees viene de un nuevo descalabro en la jornada pasada cuando Emmanuel Dennis los puso al frente, pero los terminaron remontando para un 1-2 final ante el Newcastle, por lo que esperan que la pausa por Fecha FIFA les haya servido.

Por su parte, los Wolves tampoco han tenido la mejor de sus temporadas, por lo que no pueden aflojar si no quieren tener problemas de descenso. Ellos suman 7 triunfos, 6 empates y han sido derrotados en 15 choques.

Los Lobos, previo a la Fecha FIFA, sufrieron un amargo descalabro en casa siendo superados 2-4 por el Leeds y sufriendo par de expulsiones.

Tanto el Nottingham Forest como los Wolves saben de la importancia de este partido ya que es un duelo directo por la salvación; en tabla general encontramos al equipo de Keylor Navas en la posición 16 con 26 puntos, mientras que el de Raúl Jiménez es treceavo con 27 unidades en Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Nottingham Forest vs Wolves.

Nottingham Forest vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Premier League 2022-23

Last modified: marzo 31, 2023

Etiquetas: Canal Nottingham Forest vs Wolves