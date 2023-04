The Strongest vs River Plate EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Copa Libertadores 2023

Copa Libertadores 2023

Arranca la actividad de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 este martes 4 de abril con un gran partido donde The Strongest buscará aprovechar su condición de local sabiendo que es vital el pegar en casa al recibir al River Plate que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Hernando Siles.

Hora y Canal The Strongest vs River Plate

Sede: Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia

Hora: 6:00 pm de Bolivia y 7:00 pm de Argentina. 4:00 pm de México y Centroamérica. 3:00 pm PT / 6:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN y Star+ en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

The Strongest vs River Plate en VIVO

El cuadro de The Strongest está cumpliendo con un buen arranque de campaña en al Liga de Bolivia donde es líder con 5 victorias y un empate, aunque justamente en su último partido, el pasado 11 de marzo, igualaron 1-1 en su visita al Real Santa Cruz.

Los Leones lograron su clasificación a esta Copa tras terminar segundos de la tabla de Bolivia en 2022. Intentarán superar lo hecho en la edición pasada donde quedaron fuera en la fase de grupos.

Por su parte, el River Plate también está cumpliendo con un buen papel en la Liga de Argentina donde es líder en solitario. El pasado viernes vencieron al Unión con solitaria anotaciónd e Nacho Fernández.

Los Millonarios vuelven a la Libertadores con sed de revancha ya que en la edición pasada quedaron eliminados en octavos de final, algo que es un gran fracaso para ellos.

Tanto The Strongest como el River Plate saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en este inicio de la fase de grupos. Los Leones son ligeros favoritos ya que la condición de local es muy importante en Bolivia, pero los Millonarios tienen la jerarquía para ganar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. The Strongest vs River Plate.

