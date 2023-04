AZ Alkmaar vs Anderlecht EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Conference League 2022-23

Conference League

Duelo de dos de los favoritos en la Conference League 2022-2023 con un boleto a las Semifinales en disputa, cuando el AZ Alkmaar reciba en casa al Anderlecht, tratando de remontar el marcador adverso de la ida.

Hora y Canal AZ Alkmaar vs Anderlecht

Sede: AFAS Stadion, Alkmaar, Países Bajos

Hora: 5:45 pm de Reino Unido. 10:45 am de México y Centroamérica. 11:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Fox Sports 2 en México y en Centroamérica. Star+ en Sudamérica. Vix+ en Estados Unidos

AZ Alkmaar vs Anderlecht EN VIVO

El conjunto neerlandés llega motivado por su buen triunfo de 3-0 como visitante ante Fortuna Sittard en la Eredivisie, resultado que precisamente le aseguraría el pasaporte a la Semifinal de la Conference League.

El AZ Alkmaar llega con la intención de seguir avanzando para poder aspirar a clasificarse a la Europa League la siguiente temporada, pues su cuarta posición en la Eredivisie, lo tiene por el momento fuera de puestos europeos.

Por su parte, el conjunto morado llega con una muy buena ventaja al partido de vuelta, tras el 2-0 de la ida, aunque el fin de semana sufrió un duro golpe cayendo por goleada frente al Genk en la Jupiler League.

El Anderlecht parte como el favorito para meterse a Semifinales y seguir aspirando al campeonato del torneo, situación que parece ser su única opción para jugar en Europa la próxima temporada, pues su décima posición en la Liga local, lo tiene prácticamente fuera de dicha posibilidad.

Tanto el AZ Alkmaar como el Anderlecht saben de la importancia de este partido ya que sería un gran logro el meterse a las semifinales. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. AZ Alkmaar vs Anderlecht

Last modified: abril 19, 2023

