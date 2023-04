Atlético Nacional vs Melgar EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Copa Libertadores 2023

Copa Libertadores 2023

Atlético Nacional buscará su segunda victoria en la Copa Libertadores 2023 este jueves cuando reciba en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a Melgar que buscará aprovechar la visita para conseguir sus primeros tres puntos del torno y ponerse en los primeros lugares de la tabla. El compromiso será a puerta cerrada.

Hora y Canal Atlético Nacional vs Melgar

Sede: Estadio Metropolitano, Barranquilla, Colombia.

Hora: El juego entre Atlético Nacional vs Melgar se estará disputando en punto de las 7:00 pm de Colombia y Perú; en Estados Unidos iniciará a las 5:00 pm (New York) y 8:00 pm (Los Ángeles). Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 6:00 pm

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 7:00 pm

Bolivia y Venezuela 8:00 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 9:00 pm

Transmisión: Las señales que tienen los derechos del encuentro entre Atlético Nacional y Melgar son ESPN y Star Plus.

Atlético Nacional vs Melgar en VIVO

El equipo Verdolaga quiere su segunda victoria consecutiva que los haga con el liderato del grupo, recordemos que en la primera jornada Nacional derrotó 2-1 a Patronato en condición de visitante. Dorlan Pabón marcó un doblete en el estadio Brigadier López.

Para este compromiso, el cuadro colombiano no jugará en su estadio, y tampoco contará con su afición, ya que el fin de semana las barras bravas del equipo protestaron por el mal manejo que está llevando el club y la alcaldía de su ciudad declaró que no iba a prestar el Atanasio Girardot hasta que no se solucionara la situación.

Por su parte, del otro lado estará un Melgar que quiere llegar a cuatro puntos después de empatar en la primera jornada ante el Olimpia por 1-1 en condición de local.

Tanto Atlético Nacional como el Melgar saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de ganar y con ello seguir sumando puntos en su grupo. En los pronósticos los Verdolagas son claros favoritos, pero El Dominó intentará hacer un duelo digno soñando con la sorpresa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético Nacional vs Melgar.

Atlético Nacional vs Melgar EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Copa Libertadores 2023

Last modified: abril 19, 2023

