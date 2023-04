Sergei Pavlovich vs Curtis Blaydes EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UFC Vegas 71 2023

UFC

Todo el mundo habla del campeón de peso completo de la UFC, Jon Jones, contra Stipe Miocic, pero Sergei Pavlovich y Curtis Blaydes tienen algo que decir. Dos de los contendientes de peso pesado más meritorios chocan en el UFC Apex en Las Vegas el sábado por la noche para consolidarse como el legítimo retador al título.

Hora y Canal Sergei Pavlovich vs Curtis Blaydes

Sede: UFC Apex, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Hora: 6:00 pm PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos. 7:00 pm en México y Centroamérica.

Transmisión: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Sports en México. Star+ en Sudamérica.

Sergei Pavlovich vs Curtis Blaydes en VIVO

Pavlovich (17-1) ha labrado un camino de destrucción en la división de peso completo desde su pobre desempeño contra Alistair Overeem en su debut en UFC. Pavlovich ha ganado cinco peleas consecutivas por nocaut en el primer asalto desde ese encuentro en noviembre de 2018. Tai Tuivasa y Derrick Lewis no duraron ni un minuto con Pavlovich. Habiendo servido como peleador suplente en Jon Jones vs. Ciryl Gane, está claro que los casamenteros reconocen su potencial como futuro campeón mundial. Para llegar allí, deberá vencer al luchador más dominante de los pesos pesados.

«Esta es la pelea más importante de mi carrera hasta ahora. De ninguna manera, quiero holgazanear», dijo Pavlovich a CBS Sports a través de un traductor. «Necesito ir allí y mostrar todo lo que tengo, sacar todo. Creo que, en general, debes abordar todo en la vida con lo mejor que tienes».

«Siento MMA en general, a la gente le gusta ver sangre y golpes fuertes de los grandes. Cosas espectaculares. Es más o menos por eso que hago eso. Pero déjame recordarte, también vengo de un entorno de lucha libre. No es que sea nuevo para yo. Obviamente, entiendo quién es mi oponente. Vengo preparado. Estoy aquí por una razón».

Blaydes (17-3) no es ajeno a esta posición. Blaydes ha estado al borde de una oportunidad por el título durante años, pero repetidamente se ha quedado corto cuando más importaba. El veterano de 16 peleas de UFC tuvo dos veces una oportunidad por el título al alcance, sufriendo brutales KO ante Francis Ngannou y Lewis que lo relegaron a portero. Blaydes ingresa a la pelea de Pavlovich sin la carga de esas derrotas, ejerciendo nueva sabiduría contra un oponente con mucha menos experiencia en el octágono.

«No me pesa porque veo el peso pesado de manera diferente a las otras divisiones», dijo Blaydes a CBS Sports. «El hecho de que alguien te noqueó, no significa necesariamente que sea mejor que tú. Sé que esto suena muy cliché, pero a veces simplemente te atrapan esos intercambios que los tipos más pequeños tienen cuatro o cinco veces en cada ronda. Si tienes uno intercambio así en el peso pesado, se apagan las luces.

«Tienes que confiar mucho más en las falsificaciones y las fintas. Tienes que ser capaz de realizar esas grandes acciones. Eso es lo más importante que aprendí de la pelea de Derrick Lewis. Lo estaba haciendo en el primer round. En el segundo episodio, me puse los ojos vendados e insistí en conseguir un derribo. Recuerdo haber pensado eso. Lo forcé. No fue orgánico. No saqué una reacción. Creí que era mucho más rápido que él y esa es una lección que aprendí. . Lo llamamos humo. Tienes que apagar el humo antes de atacar».

La cartelera principal también presenta el regreso de Jared Gordon luego de una derrota por decisión muy disputada ante el popular Paddy Pimblett. Se enfrenta a otro luchador carismático en Bobby Green. Green es excepcionalmente entretenido dentro y fuera del octágono, pero necesita desesperadamente una victoria luego de las derrotas por detención ante Drew Dober e Islam Makhachev en sus dos apariciones anteriores. Una victoria para Gordon podría ser la munición que necesita para buscar una revancha de Pimblett si así lo desea.

Predicción Pavlovich vs Blaydes

Sergei Pavlovich vs. Curtis Blaydes: Esta pelea no durará 25 minutos. Pavlovich no ha visto un segundo round en ninguna de sus seis apariciones en UFC. Mientras tanto, las peleas de Blaydes tienden a terminar dentro de la distancia. Blaydes tiene mucha confianza en su redondez, pero sería prudente mezclar la amenaza de derribo desde el principio. Pavlovich es un martillo absoluto en los pies, pero los pocos datos que existen muestran una brecha potencial en su lucha libre. Pavlovich solo ha enfrentado dos intentos de derribo en el UFC: uno contra Overeem y otro contra Shamil Abdurakhimov. Se defendió de este último, pero Overeem lo atrapó con un viaje furtivo que preparó un final de tierra y libra poco después. Lo que sabemos es que los seis oponentes de Pavlovich en UFC promedian 3.47 derribos por 15 minutos combinados. Solo Blaydes logra más de seis derribos en el mismo período de tiempo. Busque a Blaydes para mitigar mejor los peligros de los pesos pesados de mano dura, aprendiendo de sus derrotas ante Ngannou y Lewis, anote derribos y termine con Pavlovich en el suelo.

Blaydes vía TKO2

