Gervonta Davis vs Ryan García EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2023

En el deporte del boxeo, notoriamente reacio al riesgo, las peleas como la del sábado 22 de abril entre las jóvenes superestrellas Ryan García y Gervonta «Tank» Davis son una rareza. Para el crédito de ambos hombres, forzaron las cosas para que la pelea se llevara a cabo, superando importantes obstáculos relacionados con la política que normalmente descarrila tales enfrentamientos. Los dos están listos para lanzarse el sábado por la noche en Las Vegas en una de las peleas más esperadas del año.

Hora y Canal Davis vs García

Sede: T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm de México y Centroamérica. 9:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Canal: PPV ShowTime en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica. Box Azteca en México (diferido).

Gervonta Davis vs Ryan García en VIVO

La pelea presenta las tremendas habilidades técnicas de Davis y el brutal poder de nocaut que se combina con el largo alcance y la velocidad de la mano de García. Es un gran riesgo para ambos hombres enfrentarse a un rival acérrimo mientras aún son relativamente tempranos en sus carreras, pero esos riesgos pueden dar sus frutos al elevar el perfil de ambos hombres.

«Solo habla de ese golpe. Solo necesito uno también. Toco esa mandíbula y te digo que te vas a dormir. Probablemente te rompa la mandíbula», dijo Davis en la conferencia de prensa final. «Ya estamos aquí. Basta de hablar. Estoy listo para ensuciarme. Soy de la ciudad de Baltimore y verán cómo cambiamos el sábado. Nos vemos entonces.

«Seguro que me va a sentir. Soy lo que digo que soy. Soy ese tipo. No llegué hasta aquí sin ninguna razón. Me esforcé y saqué a esos tipos de allí. Él es Lo veré venir el sábado por la noche seguro».

Y Davis y García ya tienen el estatus de entre los peleadores más populares en el deporte, habiendo cultivado seguidores a través de actuaciones en el ring y fuertes presencias en las redes sociales. Todos estos factores se combinan para una pelea intrigante que atraerá mucha más atención que casi cualquier otra pelea posible en el deporte.

La cartelera en Las Vegas está repleta de enfrentamientos interesantes antes de que lleguemos al evento principal. El campeón secundario de peso súper mediano de la AMB, David Morrell, vuelve a la acción cuando se enfrenta al reemplazo tardío de Yamaguchi Falcao en el evento coestelar. Morrell espera ganar su oportunidad ante Canelo Álvarez y la corona indiscutible de las 168 libras si continúa ganando.

Además, se establece una revancha para la cartelera principal cuando el veterano Gabriel Rosado se enfrente a Bektemir Melikuziev en el peso súper mediano. Rosado anotó una de las mayores sorpresas de 2021 cuando detuvo sorprendentemente a Melikuziev. Se esperaba que Rosado enfrentara a Gilberto Ramírez a principios de este año, pero esa pelea fracasó cuando Ramírez perdió el peso por mucho.

Predicción Davis vs García

Gervota Davis es un luchador tremendo y su poder casi no tiene rival en una escala libra por libra. Sin embargo, se encuentra pasivo al principio de las peleas, lo que permite que hombres como Rolly Romero tomen los primeras rounds a pesar de que Davis es el mejor boxeador en esos combates. García es mejor peleador que Romero, es mejor técnico, es un peleador más largo y tiene una velocidad vertiginosa. Sí, podemos atribuir la historia de inicios lentos de Davis al viejo cliché de «descarga de datos», pero regalar rounds en una pelea como esta es un juego muy peligroso: piense en Vasiliy Lomachenko contra Teofimo Lopez.

Es cierto que García ha mostrado problemas defensivos en ocasiones, sin embargo, también es cierto que la caída contra Luke Campbell ha sido exagerada en una narrativa de que García tiene problemas con la barbilla. Vuelve atrás y mira ese momento. Campbell golpeó a García con un gancho de izquierda tan limpio como puede conectar y García se levantó antes de que el árbitro comenzara a contar, inmediatamente con piernas firmes y con ojos claros, y fue el primer hombre que lanzó golpes de poder una vez que se reanudó la pelea.

Fue un momento impactante, pero no un momento en el que se expusiera la barbilla de García. Espero que esta pelea se desarrolle con García ganando los primeros episodios con el jab y el gancho de izquierda, los cuales también se utilizarán para el cuerpo de Davis. Ese trabajo corporal tendrá un efecto a medida que avance la pelea y limitará de alguna manera las eventuales explosiones de Davis. García puede golpear la lona, pero si logra volver a ponerse de pie, creo que hace lo suficiente para obtener una decisión cerrada, posiblemente con un juez viendo la pelea por Davis.

Pick: García por decisión dividida

