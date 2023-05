[Vídeo Resumen] Canelo Álvarez vence por DU a un aguerrido John Ryder ante un lleno en Guadalajara

Box

Canelo Álvarez tuvo que conformarse con una victoria por decisión unánime ante un sobrehumano John Ryder que hizo lo que pudo, aun estando un paso abajo del mexicano aguantó los 12 rounds ante un lleno total en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, México.

El primer round fue de estudio, Ryder soltó los brazos, aunque Canelo respondió con un buen gancho para llevarse el primer episodio donde no hubo mucho que contar. Llegamos al segundo round donde el Canelo sobrellevaba las acciones, Ryder no retrocedía, pero el mexicano parecía tener control total del combate. Llegamos al tercer episodio donde la tónica se mantenía, Canelo se veía mejor que Ryder, aun así el inglés luchaba con sus armas, pero tras 3 episodios era claramente superado.

Llegamos al cuarto round donde el Canelo Álvarez seguía presionando a Ryder que ya sangraba de la nariz con una fuerte hemorragia, realmente el mexicano se veía muy superior que el inglés que aguantaba de manera estóica. Llegamos al quinto episodio donde finalmente el Canelo Álvarez mandó a la lona a Ryder con un minuto y medio en el cronómetro, aun así el inglés se levantó y aguantó de gran manera para concluir el episodio. Llegamos al sexto episodio donde Canelo seguía dominando, pero con 1:45 Ryder conectó un poderoso volado al mexicano que reaccionó y estuvo cerca de mandar a la lona otra vez al ingles que mostraba mucho corazón.

Para el séptimo round John Ryder seguía yendo al frente con mucho corazón, mientras Canelo Álvarez seguía dominando, aunque sorprendido por el gran «aguante» del inglés que no dejaba que el mexicano se vaya limpio en los intercambios. Llegamos al octavo episodio, Ryder seguía atreviéndose al intercambio de golpes con mucho corazón ante un Canelo que seguía conectando al inglés con poder, pero sin poder mandarlo a la lona, buenos volados y ganchos, pero que ya no traían el poder de antes. Para el noveno episodio la tónica se mantenía, el ánimo de la gente bajaba ya que Ryder seguía de pie ante un Canelo que no podía noquear al inglés, en los últimos 30 segundos Ryder se puso en piernas tambaleantes, el mexicano lo buscó, pero aguantaba de pie otra vez de manera casi increíble.

Para el décimo episodio el Canelo arriesgaba, soltaba los brazos pero también recibía, incluso con 2 minutos Ryder conectó con poder al mexicano, aunque seguía siendo Álvarez que dominaba las acciones ante una resistencia sobrehumana del inglés. De manera increíble llegamos al onceavo round, Canelo Álvarez iba al frente, mientras Ryder apostaba a aguantar, para él la misión se convirtió en llegar de pie al round 12.

Llegamos al round 12 y último donde John Ryder se fajó de gran manera ante un Canelo Álvarez que recibió golpes y no pudo mandar a la lona al inglés de manera increíble.

Llegó la hora de las tarjetas donde los 3 jueces anotaron victoria contundente para el Canelo Álvarez, aunque John Ryder se fue con un buen sabor de boca. Habrá que ver que viene para el mexicano, se ve listo para Dmitry Bivol en septiembre.

