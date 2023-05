Rolando Romero vs Ismael Barroso EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2023

Box

Incluso un aficionado al boxeo dedicado sería perdonado por no comprender completamente los factores que llevaron a la pelea del sábado entre Rolando Romero e Ismael Barroso a tener el título superligero de la AMB en juego. Para empezar, ni siquiera se suponía que el evento principal de Showtime Boxing presentaría a Barroso en primer lugar, a pesar de que esperó más de tres años por una oportunidad por el título.

Hora y Canal Rolando Romero vs Ismael Barroso

Sede: The Cosmopolitan of Las Vegas, Chelsea Ballroom, Las Vegas, Nevada

Hora: 6:00 pm PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos. 7:00 pm de México y 9:00 pm de Venezuela y Cuba

Canal: ShowTime en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Rolando Romero vs Ismael Barroso en VIVO

Romero originalmente estaba listo para enfrentar al campeón Alberto Puello en el evento principal. Ese emparejamiento ya era un poco sospechoso, ya que Romero no tenía experiencia significativa en las 140 libras y venía de una brutal derrota por nocaut ante Gervonta «Tank» Davis en su combate más reciente. Sin embargo, Puello se vio obligado a abandonar la pelea luego de fallar una prueba de drogas VADA, y la AMB decidió moverlo al estado de «campeón en receso» ya que la pelea entre Romero y Barroso, quien dio un paso adelante en el último aviso, ahora era para el título mundial.

Barroso ganó un título secundario de la AMB en diciembre de 2019 con una victoria por decisión sobre Yves Ulysse Jr. Después de que el ex campeón indiscutido Josh Taylor fuera despojado de su cinturón de la AMB en mayo de 2022 porque su equipo no respondió a una orden que defendió contra Puello, quien mantuvo mandato obligatorio. estado, la AMB tomó un camino extraño para determinar cómo coronar a un nuevo campeón.

Si bien el enfoque sensato habría sido hacer una pelea entre Puello y Barroso, los peleadores número 1 y 2 clasificados en el ranking de la AMB, la AMB hizo que sus seis peleadores mejor clasificados hicieran lanzamientos de 15 minutos sobre por qué deberían tomar uno de ellos los lugares en la pelea por el título vacante. Esto llevó a la decisión de que Puello se enfrentaría al No. 6 del ranking Batyr Akhmedov. Puello ganó por decisión dividida en agosto pasado.

Antes de Puello vs. Akhmedov, la AMB había ordenado que el ganador enfrentara a Barroso dentro de los 90 días. Eso, por supuesto, no sucedió, y en diciembre, la AMB anunció que la defensa del título inaugural de Puello vendría contra el número 8 del ranking, Gary Antuanne Russell, una pelea que tampoco sucedería.

Barroso nuevamente se quedó corto cuando el organismo sancionador pasó de Puello vs. Russell a Puello vs. Romero, una pelea que realmente no podía respaldarse con ninguna lógica más allá de que Romero fuera más un peleador de «nombre». .

La falla en la prueba de drogas de Puello abrió la puerta para que Barroso finalmente tuviera su oportunidad de competir por el título mundial. Las circunstancias son menos que ideales, pero a los 40 años y con la AMB sin mostrar un compromiso real con él, es comprensible por qué Barroso aprovecharía la oportunidad.

En cuanto a la oportunidad por el título algo inmerecida de Romero, el descarado jugador de 27 años abordó la situación en una entrevista con ESPN.

«Soy Rolly, tengo privilegios especiales de Rolly», dijo Romero. «Lamento que tenga una oportunidad por el título… pero también soy, con mucho, uno de los boxeadores más entretenidos en el deporte. Si no quieres darme oportunidades por el título, no mires mis peleas».

Predicción Romero vs Barroso

Por todo lo dicho anteriormente, con Barroso a quien se le debe una oportunidad por el título durante años y Romero realmente no «merece» una oportunidad en el azulejo por ninguna medida convencional, Romero ingresa a la pelea como un gran favorito. Romero tiene manos pesadas y es un boxeador un poco mejor de lo que normalmente se cree. Se las arregló para molestar un poco a Davis en su pelea más reciente antes de ser eliminado por una mano izquierda. Los lapsus defensivos son el mayor problema de Romero, como se ve contra Davis o en imágenes de combate de principios de este año donde Romero fue derribado con fuerza.

Aún así, Barroso tiene 40 años y no ha estado peleando contra una fila de asesinos desde su victoria sobre Ulysse a fines de 2019. También ha sido noqueado dos veces y será el peleador más lento y menos explosivo en el ring el sábado. noche. Al menos Barroso finalmente tendrá su oportunidad, aunque probablemente no le vaya bien.

Pick: Rolando Romero vía TKO4

