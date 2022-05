Gervonta Davis vs Rolando Romero EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2022

Box

El campeón de peso ligero «regular» de la AMB Gervonta Davis (26-0, 24 KOs) defiende su título secundario contra Rolando Romero (14-0, 12 KOs), quien se suponía que lo enfrentaría en diciembre pasado antes de que lo retiraran debido a acusaciones de agresión sexual. No se presentaron cargos penales después de una investigación, por lo que Romero está autorizado para competir nuevamente.

Estos son dos grandes golpeadores y han tenido una guerra de palabras entre ellos durante meses. ¿Estará la pelea real a la altura del histrionismo previo a la pelea? Aquí está el resumen.

Hora y Canal Davis vs Romero

Sede: Barclays Center, Nueva York, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm en Centroamérica. 9:00 pm en México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay.

Canal: ShowTime PPV en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Gervonta Davis vs Rolando Romero en VIVO

‘Tank’ Davis se ha establecido tanto como un gran golpeador de poder como una atracción imperdible en persona. Se espera que produzca una gran multitud en Barclays, ya que ya agotó las entradas en los estadios de Los Ángeles, Atlanta y su ciudad natal de Baltimore. Su primera incursión en la máxima categoría del deporte fue un nocaut en el séptimo round sobre José Pedraza para ganar el título superpluma de la FIB. Perdió ese título en la báscula después de fallar el peso para su pelea contra Francisco Fonseca en la cartelera de Floyd Mayweather contra Conor McGregor. En tiempos más recientes, Davis subió al peso ligero y noqueo a un descolorido pero duro Yuriorkis Gamboa para ganar el cinturón secundario de peso ligero de la AMB, derrotó espectacularmente a Leo Santa Cruz en 130 libras en 2020, y luego subió a 140 libras. Mario Barrios fue su primera victoria en la categoría el pasado mes de junio. Cuando la pelea de Romero fue cancelada, el golpeador mexicano Isaac Cruz se hizo cargo de inmediato y realizó una actuación creíble, lo que resultó en una clara pero rara victoria por decisión para Davis, de 27 años.

Curiosamente, esta es la última pelea del contrato de Davis con Mayweather Promotions, y no hay indicios de que Davis quiera renovar. Esto es importante aunque solo sea porque puede ser una de las razones por las que hemos visto a Davis no asumir desafíos súper serios en el peso ligero en los últimos años. Quizás las peleas más grandes y mejores para Davis se materialicen cuando firme con un nuevo promotor.

Romero debutó como profesional en 2016, acumulando nocauts contra oponentes indescriptibles en una serie de peleas de desarrollo. En su debut en 12 rounds por el título interino de peso ligero de la AMB contra Jackson Marinez en 2020, Romero ganó una decisión unánime extremadamente discutible, incluida una ridícula tarjeta de puntuación de 118-110 en una pelea que muchos tenían ganada por Marinez. Desde entonces, respondió con TKOs de Avery Sparrow y Anthony Yigit, ambos oponentes con poca anticipación y en el caso de Yigit, completó un par de días mientras se preparaba para una pelea contra otra persona. La pelea de Yigit se parecía a un combate de MMA por momentos, pero Romero derribó al sueco tres veces y logró el triunfo.

Predicción Davis vs Romero

No voy a restar importancia a esta pelea desde el punto de vista del entretenimiento, pero en el papel esto no parece ser tan competitivo. Me he equivocado mucho, así que toma lo que digo con cautela, pero este no es el nivel de oponente que Davis debería enfrentar en lo profundo de su carrera y en una categoría de peso tan buena como la de peso ligero.

La mejor victoria de Romero realmente debería haber sido una derrota y no es que Jackson Marinez sea otra cosa que un contendiente marginal. Este es un salto monumental en la competencia para él y por lo que ha mostrado, realmente tiene la oportunidad de un golpeador y eso es todo. Tendrá una ventaja de altura de alrededor de 2.5 pulgadas y, a diferencia de Davis, es un peso ligero de carrera, por lo que puede intentar apoyarse en su físico y buscar replicar algunos de los juegos bruscos de Cruz como una forma de frustrar a Davis. Gervonta no es un mago defensivo, pero su barbilla se ha mantenido bastante bien.

En última instancia, Davis tiene la velocidad, la precisión y la potencia que es superior en todos los sentidos a la de Romero, por lo que la ventaja de tamaño de Rolando probablemente se anulará de manera bastante enfática. Gervonta hace su mejor trabajo fuera del mostrador y tiene uno de los uppercuts más letales del boxeo (solo pregúntenle a Leo Santa Cruz). Agregue su trabajo corporal castigador y su rápido gancho de izquierda y creo que, si bien Romero intentará ser agresivo y combinará fuego con fuego, hay demasiado a cambio de uno de los golpeadores más talentosos en el deporte.

DraftKings Sportsbook tiene a Davis con una probabilidad de -1100 frente a la etiqueta de perdedor de +650 de Romero. ¡A mí me parece bien!

Pick: Gervonta Davis por KO-5.

