[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Manchester City vs Chelsea 1-0 Jornada 37 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

El Manchester City no tuvo demasiadas complicaciones para vencer 1-0 al Chelsea en la jornada 37 de la Premier League 2022-2023 festejando su título frente a su afición en el Etihad Staidum.

Desde el arranque del partido el Manchester CIty tomó las riendas y a los 12 minutos Cole Palmer sirvió a Julián Álvarez que puso el 1-0, tras eso el Chelsea intentaba responder pero sin mucha idea, mientras que los Citizens se veían a «medio gas», al descanso no había más. Para el segudno tiempo l atónica se mantenía, el Manchester City no termina de apretar, aun así al 72 parecía que Julián anotaba el 2-0, pero una mano revisada en el VAR anuló la jugada, en la recta final el Chelsea intentó adelantar lineas, pero el empate no llegó.

Con esta victoria el Manchester City arribó a 88 puntos ya con el título en la bolsa, mientras que el Chelsea es doceavo con 43 unidades olvidándose de Europa. Ambos equipos tendrán actividad a media semana en duelo pendiente donde los Blues visitarán al Manchester United y los Citizens harán lo propio ante Brighton. Manchester City 1-0 Chelsea.

Last modified: mayo 21, 2023

