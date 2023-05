Brasil vs Túnez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Sub-20 2023

Mundial Sub-20

Abrimos las emociones de este miércoles 31 de mayo en los octavos de final del Mundial Sub-20 2023, cuando Brasil busque imponer su jerarquía y calidad para seguir su camino rumbo a la siguiente ronda, pero tendrán que medirse a Túnez que saldrá decidido a dar la gran campanada en la cancha del Único Diego Maradona.

Hora y Canal Brasil vs Túnez

Sede: Estadio Único Diego Armando Maradona, Buenos Aires, Argentina.

Hora: 3:00 pm de Guatemala, México y Centroamérica. 4:00 pm de Ecuador, Panamá y Perú. 5:00 pm de República Dominicana. 6:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 2:00 pm PT / 5:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DSports en Sudamérica. TUDN en México. NBC Sports en Estados Unidos. CDN en República Dominicana.

Brasil vs Túnez en VIVO

La escuadra de Brasil tuvo una buena actuación en la fase de grupos quedando líder de su sector con 2 victorias y una derrota, pero saben que la verdadera competencia para ellos inicia este miércoles.

La Verdeamarela tuvo un buen cierre de fase de grupos el pasado sábado superando 2-0 a Nigeria con goles de Jean Canerio y Marquinhos.

Por su parte, Túnez tuvo una actuación discreta en la fase de grupos sumando un triunfo y un par de descalabros, aunque mostrándose competitivos e intentarán dar la sorpresa este miércoles.

Los Africanos vienen de un amargo descalabro el pasado domingo cayendo 1-0 ante Uruguay.

Tanto Brasil como Túnez saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de ganar y con ello meterse a la siguiente ronda. En los pronósticos la Verdeamarela es claro favorito, pero no deberán confiarse si no quieren ser sorprendidos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brasil vs Túnez.

