Alemania vs Ucrania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Junio 2023

Alemania jugará su partido internacional número 1000 este lunes 12 de junio cuando reciba a Ucrania en un amistoso internacional. Con Alemania organizando el Campeonato de Europa de 2024, no tienen que clasificarse, por lo que están tratando de mantenerse en forma con enfrentamientos amistosos. Visitarán Varsovia el viernes para enfrentar a Polonia antes de recibir a Colombia en Gelsenkirchen el lunes siguiente. Ucrania continúa su campaña de clasificación para la Euro el viernes contra Macedonia del Norte e incorporará al nuevo entrenador Serhiy Rebrov, un exdelantero de la selección nacional que tiene contrato hasta la Copa del Mundo de 2026.

Estos equipos se han enfrentado ocho veces antes, más recientemente una victoria de Alemania por 3-1 en la Liga de las Naciones 2020.

Hora y Canal Alemania vs Ucrania

Sede: Weserstadion, Bremen, Alemania

Hora: 6:00 pm de Alemania. 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Alemania vs Ucrania en VIVO

Al técnico Hansi Flick le faltarán un par de piezas clave, pero tendrá un gran núcleo de talento. Joshua Kimmich, Leon Goretzka y Leroy Sane, quienes ayudaron a liderar los poderosos equipos del Bayern Múnich dirigidos por Flick, deberían ser el corazón de todo esto. Thomas Muller y Serge Gnabry no están en el equipo, e Ilkay Gundogan jugó en la final de la Liga de Campeones del sábado con el Manchester City. Aún así, jugadores como Timo Werner, Kai Havertz y Niclas Fullkrug pueden liderar un ataque que debería preocupar a Ucrania.

Werner es una estrella establecida del equipo nacional, y sus 24 goles internacionales son la mayoría en el equipo. Gundogan tiene 17 pero es poco probable que juegue antes del viernes, y Havertz tiene 12. Fullkrug tiene 35 goles en la liga en las últimas dos temporadas jugando en este estadio con el Werder Bremen. Los alemanes también tienen una sólida defensa encabezada por Antonio Rudiger y Matthias Ginter. El portero No. 1 Marc-Andre ter Stegen lideró La Liga con 26 porterías a cero en 38 partidos para el campeón de liga Barcelona.

Después de que los ucranianos no lograran clasificarse para la Copa del Mundo de 2022, Rebrov querrá dejar su huella en su debut. Tiene una lista experimentada, incluso sin el mediapunta Oleksandr Zinchenko y el delantero Roman Yaremchuk, ambos lesionados. El capitán Andriy Yarmolenko y su compañero veterano Ruslan Malinovskyi estarán acompañados por la joven estrella Mykhail Mudryk en el mediocampo. Yarmolenko, que ahora juega en Abu Dhabi, tiene 45 goles en 112 partidos con la selección.

Alemania no ha sido el equipo dominante en el pasado, con marca de 12-6-3 desde que Flick regresó como entrenador. Perdieron 3-2 ante Bélgica en su partido más reciente, un amistoso el 28 de marzo. Ucrania viene de una derrota por 2-0 ante Inglaterra en la clasificación para la Eurocopa 2024, pero terminó 3-2-1 en la Liga B de la Liga de las Naciones 2022-23. Marcaron 10 goles y concedieron cuatro, pero terminaron segundos en su grupo. Ucrania tiene cinco defensores que tienen al menos 24 apariciones con la selección nacional

