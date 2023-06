Argentina vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional Junio 2023

Amistosos

Empieza los amistosos FIFA del mes de junio y la reciente campeona del mundo, Argentina, se enrentará a Australia este próximo jueves 15 de junio en el Workers Stadium en un compromiso que promete emociones.

Hora y Canal Argentina vs Australia

Sede: Workers Stadium, Pekín, China.

Hora: El compromiso entre Argentina vs Australia se llevará a cabo a las 9:00 am (Hr Arg). 6:00 am de México y Centroamérica. 7:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: El encuentro se podrá ver a través de DIRECTV Sports en Sudamérica.

Argentina vs Australia en VIVO

La Albiceleste, tras quedar campeones de la pasada Copa del Mundo disputada en Qatar, iniciarán su nuevo proceso aunque con una base más sólida de cara a el inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Aunque es amistoso, Argentina saldría con un once de gala, con Lionel Messi, que ya fue anunciado como refuerzo del Inter de Miami, a la cabeza.

Por su parte, del otro lado estará la Australia que hizo un interesante Mundial dónde quedó eliminado en octavos de final nada más y nada menos que ante Argentina en un partido que terminó 2-1.

En los pasados amistosos, los australianos se midieron en dos ocasiones ante otra selección sudaméricana: Ecuador. Ganaron uno y cayeron en otro, demostrando que no son un rival fácil de vencer.

Pronóstico Argentina vs Australia

Argentina es la favorita a llevarse al partido, con un plantel lleno de figuras, entre ellas Julián Álvarez reciente campeón de la UEFA Champions League. Salvo una sorpresa, Australia no tiene ninguna posibilidad.

Last modified: junio 14, 2023

