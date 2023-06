Jamaica vs Qatar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Partido Amistoso 2023

Mundial 2022

El equipo caribeño y el último anfitrión de la Copa del Mundo, comienzan su preparación rumbo a la Copa Oro 2023 con un amistoso en Austria, mismo que podría servirles para ajustar algunas piezas de cara al primer torneo internacional del nuevo ciclo mundialista.

Hora y Canal Jamaica vs Qatar

Sede: Wiener Neustadt Ergo Arena, Wiener Neustadt, Austria

Hora: 10:00 AM México y Centroamérica, 11:00 AM en Jamaica, 9:00 AM PT/ 12:00 AM ET.

Canal: Sin transmisión en México, ESPN en Centroamérica.

Jamaica vs Qatar EN VIVO

El conjunto de Jamaica inicia un nuevo proceso con la misma ilusión que hace cuatro años, volver a la Copa del Mundo, más aún con los tres anfitriones del Mundial 2026, sin participar en la Eliminatoria, algo que sin duda, abrirá mucho las opciones.

De la mano de Heimir Halgrimsson, los jamaicanos primero tendrán que superar la primera prueba en el calendario, llamada Copa Oro 2023 y donde los Reggae Boyz buscarán igualar o superar sus participaciones de 2015 y 2017, donde fueron finalistas.

Por su parte, el conjunto de Qatar buscará volver a dejar la misma buena impresión que dejó su última aparición en CONCACAF, al llegar a Semifinales en la Copa Oro 2021 y de paso borrar la última imagen que dejaron ante el Mundo, al convertirse en el peor anfitrión de la historia de los Mundiales y quedar eliminados en Semifinales de la Copa del Golfo.

Carlos Queiroz buscará imprimirle un nuevo sello a la selección árabe y comenzar con el pie derecho su preparación rumbo a la Copa Oro 2023 y la Copa Asia del año entrante, por lo que deberán comenzar con el pie derecho su preparación en Austria.

Tanto Jamaica como Qatar saben de la importancia de este partido ya que será un buen parámetro de cara a lo que vendrá, para los dos es una buena oportunidad de afinar detalles. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Jamaica vs Qatar.

