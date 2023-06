Holanda vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Tercer Lugar UEFA Nations League 2022-23

Liga de Naciones UEFA

Holanda e Italia se enfrentarán cara a cara en el partido por el tercer puesto de la UEFA Nations League 2022-23 este domingo 18 de junio

Hora y Canal Holanda vs Italia

Sede: De Grolsch Veste, Enschede, Países Bajos

Hora: 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Holanda vs Italia en VIVO

Los Países Bajos desean salvar el orgullo tras la derrota en las semifinales. Holanda estuvo en una posición favorable dos veces contra Croacia en su semifinal de la Liga de las Naciones el miércoles. Primero, Donyell Malen les dio la ventaja en el minuto 34 y se mantuvieron por delante cuando el árbitro pitó el descanso.

Croacia anotó los siguientes dos goles del partido, pero Holanda luchó de manera dramática para recuperar el impulso. Prácticamente con el último tiro del partido, Noa Lang anotó el empate en el sexto minuto del tiempo de descuento de la segunda mitad para enviar el partido a la prórroga.

En ese momento, el equipo de Ronald Koeman estaba en ascenso. Croacia había recibido un gran golpe psicológico con la concesión de ese gol tardío, justo en el momento en que sus jugadores y fanáticos sin duda comenzaron a sentir que estaban en la final.

Sin embargo, los Países Bajos no pudieron capitalizar. Croacia, tan imperturbable como siempre, se compuso en la prórroga y luego marcó dos goles para asegurar una victoria por 4-2. Los máximos ganadores del fútbol europeo lo habían vuelto a hacer, dejando a los holandeses contemplando una decepcionante derrota en De Kuip.

El enfrentamiento del domingo con Italia no les ofrece la redención, pero una victoria aquí ciertamente sería preferible a otra derrota. Ronald Koeman ha perdido dos de sus tres juegos competitivos desde que reemplazó a Louis van Gaal, incluida una paliza de 4-0 ante Francia.

Una tercera derrota ante otra potencia europea llevaría a cuestionar al hombre que dejó la selección por el Barcelona en 2020.

Hubo algunos aspectos positivos que se pueden rescatar de la derrota ante Croacia: los holandeses mostraron espíritu para forzar un empate tardío y jugaron buen fútbol en ocasiones. Aún así, conceder cuatro goles en cualquier partido es motivo de preocupación.

Por su parte, Italia fue superado por España y ahora busca recuperarse. Después de su notable fracaso en la clasificación para la Copa del Mundo 2022, Italia esperaba volver a la normalidad levantando el trofeo de la Liga de las Naciones este mes. Por supuesto, este torneo ocupa un lugar mucho más bajo en la lista de prioridades de los equipos nacionales, pero aún así habría sido un impulso.

Desafortunadamente para Roberto Mancini, él y su equipo regresarán a casa con las manos vacías. Italia fue derrotada 2-1 por España en la segunda semifinal. Sus rivales abrieron el marcador en el minuto tres tras una mala jugada de los Azzurri, antes de que Ciro Immobile restableciera la igualdad desde el punto de penalti.

El partido parecía encaminarse a la prórroga cuando Joselu marcó en el minuto 88 para enviar a España a la final. Los jugadores de Italia apelaron en vano por fuera de juego, pero las repeticiones mostraron que el gol era legal. No hubo tiempo suficiente para que los Azzurri respondieran.

Italia creó algunas pocas oportunidades contra España y Mancini concluirá que una actuación similar podría haber producido una victoria en otro día. Su equipo tuvo que ceder el balón durante largos períodos, pero se mantuvo resuelto y paciente en su mayor parte. Sin embargo, el entrenador sintió que su equipo se desplomó con demasiada facilidad después del medio tiempo.

“Nos desvanecimos, pero tuvimos problemas en términos de recuperar el balón. Estábamos constantemente bajo presión en la segunda mitad”, admitió. “Podríamos haber intentado un bloqueo más alto y ser un poco más ofensivos en la segunda mitad. Nos dejamos un poco demasiado».

Será interesante ver cómo ambos equipos abordan este partido. En el partido por el tercer lugar en la Copa Mundial 2022, tanto Croacia como Marruecos estaban desesperados por terminar sus campañas en lo más alto después de que ambos superaran las expectativas.

Sin embargo, existe la posibilidad de que este partido por la medalla de bronce se vea principalmente como un inconveniente. Eso podría no ser el caso de Koeman o Mancini, quienes buscarán victorias que levanten la moral y un regreso a la senda ganadora después de la decepción a mitad de semana. Pero se mire como se mire, este juego no tiene mucho sentido y llega al final de una campaña increíblemente larga y agotadora.

Con la ventaja de jugar en casa, los Países Bajos podrían superar esto. No defendieron muy bien contra Croacia, pero su unidad de ataque es emocionante incluso sin el lesionado Memphis Depay.

De los dos entrenadores, Mancini es el más propenso a experimentar al nombrar un XI inicial más joven con miembros marginales del equipo que tengan la oportunidad. Eso podría resultar en que Italia esté un poco desarticulada ese día.

Es poco probable que haya mucha diferencia entre ambos equipos, pero respalda a los Países Bajos para triunfar sobre Italia en el partido por el tercer lugar de la Liga de las Naciones.

