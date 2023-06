Amistosos

Indonesia y Argentina se verán las caras en el último Amistoso de esta fecha FIFA el próximo lunes 19 de junio en el Estadio Bung Karno en un partido que promete muchas emociones.

Hora y Canal Indonesia vs Argentina

Sede: Estadio Bung Karno.

Hora: El partido entre Indonesia vs Argentina se estará disputando a las 9:30 hora Argentina. Otros horarios son: 6:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:30 am de Brasil y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: El partido en Sudamérica se podrá ver por medio de Flow, DGo,Telecentro Play, TyC Sports y TV Pública. En México por TyC Sports Play.

Indonesia vs Argentina en VIVO

Luego del Mundial de Qatar 2022 dónde se coronaron campeones, Argentina ha seguido en buen momento. De momento, ha ganado en todos los amistosos que ha jugado.

En su anterior partido, Los Albicelestes derrotaron a Australia por 2-0 gracias a una anotación de Leo Messi y otra de Germán Pezzella.

Por su parte, Indonesia no tuvo buen comienzo de año, y cayó en las semifinales de la Copa AFF, y en su anterior amistoso empataron por 0-0 ante Palestina.

Ahora, ante Argentina, será su último partido de preparación antes de disputar la fase de grupos de la Copa Asiática dónde enfrentarán a Irak, Vietnam y Japón.

Prónostico Indonesia vs Argentina.

Argentina es la favorita a llevarse al partido, con un plantel lleno de figuras, entre ellas Julián Álvarez reciente campeón de la UEFA Champions League. Salvo una sorpresa, Indonesia no tiene ninguna posibilidad.

Indonesia vs Argentina EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional Junio 2023

Last modified: junio 18, 2023

Etiquetas: Amistoso Internacional