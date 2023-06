Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

México tuvo un gran debut en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 al vencer 4-0 a Cuba.

México no tardó en tomar ventaja ya que apenas en el segundo inning un wild pitch le permitió ponerse al frente 1-0, Cuba no podía con la buena serpentina de Wilmer Ríos. La segunda carrera llegó en la cuarta entrada, mientras que en la sexta entrada Fernando Villegas volvía a pisar la registradora para aumentar la victoria del Tricolor 3-0, pero eso no fue todo, ya que en la séptima entrada Villegas siguió con su gran momento impulsando el 4-0 final.

Los mexicanos se medirán a El Salvador y los Cubanos se enfrentarán a Curazao el día de mañana en la jornada 2 de la competencia. México 4-0 Cuba.

[Vídeo Resumen] México vence 4-0 a Cuba en su Debut Béisbol Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

