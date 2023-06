México vs República Dominicana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Juegos Centroamericanos 2023

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

Arranca la actividad del voleibol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 con un gran duelo entre México y República Dominicana que se enfrentan buscando su primer triunfo. Ambos equipos llegan con el mismo objetivo y con la motivación de superar su desempeño en la edición anterior de hace cinco años.

Hora y Canal México vs República Dominicana

Sede: Palacio de los Deportes Carlos el Famoso, San Salvador, El Salvador

Hora: 10:30 am de México, El Salvador y Centroamérica. 12:30 pm de República Dominicana. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: TVC Deportes y Claro Sports en México.

México vs República Dominicana en VIVO

República Dominicana buscará dejar atrás la decepción de quedar fuera en la fase de grupos en los Juegos anteriores y mostrar su potencial en esta competencia. Con un equipo renovado y determinado los dominicanos buscarán iniciar con el pie derecho y sentar las bases para una destacada participación.

Por su parte, México llega con la intención de, al menos, repetir su actuación de hace cinco años, cuando se llevaron la medalla de bronce. El equipo mexicano ha trabajado arduamente para llegar en óptimas condiciones a estos Juegos.

El enfrentamiento entre México y República Dominicana promete ser un duelo lleno de emoción y lucha en la cancha. Ambos equipos se conocen bien y saben que cada punto será crucial en su búsqueda por la victoria. No hay un claro favorito en este encuentro, lo que asegura un partido equilibrado y repleto de emociones para los amantes del voleibol. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final.

Last modified: junio 27, 2023

