[Video] Resultado, Resumen y Goles Atlas vs Cruz Azul 2-0 Jornada 1 Liga MX Apertura 2023

Liga MX Torneo Apertura 2023

Atlas tuvo un gran debut logrando superar 2-0 al Cruz Azul en la jornada 1 del Torneo Apertura 2023 en el Jalisco que se despidió de Julián Quiñones.

El partido arrancó de gran manera para el Atlas ya que a los 5 minutos el Mudo Aguirre apareció para poner el 1-0, tras eso el duelo se mantuvo cerrado, el Cruz Azul intentaba de manera tímida, pero eran los Zorros los que se veían mejor, aun así, al descanso no había más. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía, el Cruz Azul no podía generar peligro y al 72 Aldo Rocha liquidó el triunfo del Atlas con el 2-0 con el que concluyó el duelo, aunque al 90+6 Brian Lozano se fue expulsado y no podrá estar en el próximo partido.

Así, el Atlas sumó sus 3 primeros puntos dejando al Cruz Azul en blanco. En la jornada 2 de la Liga MX, los Zorros visitarán al Monterrey y la Máquina Cementera recibirá a Toluca, ambos el sábado. Atlas 2-0 Cruz Azul.

Last modified: julio 2, 2023

