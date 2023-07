[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Tijuana vs Cruz Azul 2-1 Jornada 3 Liga MX Apertura 2023

Liga MX Torneo Apertura 2023

Tijuana sumó un valiosísimo triunfo 2-1 sobre el Cruz Azul que se hunde en la jornada 3 del Torneo Apertura 2023 en el Caliente.

El partido arrancó con dominio de Tijuana que intentaba tomar las riendas, aunque poco a poco Cruz Azul empezó a tomar la pelota, pero no había un claro dominador, parecía que al descanso no había goles, pero un error de JJ Corona al 44 le permitió a Nacho Rivero poner al frente al Cruz Azul con un cobro de tiro libre. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, pero a los 11 minutos Carlos González aprovechó un error defensivo para poner el 1-1, el duelo se mantuvo abierto, Cruz Azul buscó adelantar lineas, pero el gol del triunfo no llegaba, Xolos apretó en la recta final y al 90+2 un autogol de Diber Cambindo le dio el triunfo a los locales.

Con esta victoria Tijuana sumó su primera victoria arribando a 4 unidades, mientras Cruz Azul se hundió sin puntos. Ambos equipos entrarán en pausa para participar en la Leagues Cup. Tijuana 2-1 Cruz Azul.

Resultado, Resumen y Goles Tijuana vs Cruz Azul 2-1 Jornada 3 Liga MX Apertura 2023

