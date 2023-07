Holanda vs Portugal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Holanda se enfrentará a Portugal en el Estadio Forsyth Barr en su partido de debut de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 el domingo 23 de julio.

Hora y Canal Holanda vs Portugal

Sede: Forsyth Barr Stadium, Dunedin, Nueva Zelanda

Hora: 1:30 am de México y Centroamérica. 2:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 00:30 am PT / 3:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC Sports en Estados Unidos.

Holanda vs Portugal en VIVO

Holanda está en la fase de grupos de la Copa del Mundo por tercera vez en la historia. En su segundo intento en 2019, terminaron como subcampeonas contra Estados Unidos.

Portugal está en la fase de grupos de la Copa del Mundo por primera vez en la historia y es uno de los ocho equipos que debutarán en la competición este año. Reservaron su lugar en la fase de grupos gracias a una victoria por 2-1 sobre Camerún en la final de los playoffs intercontinentales en febrero.

La defensa Diana Gomes abrió el marcador en el minuto 22 y su compañera de defensa, Carole Costa, anotó el gol de la victoria en el descuento desde el punto de penalti. Han jugado cuatro amistosos desde entonces y derrotaron a Ucrania 2-0 en su último partido de preparación a principios de este mes.

Holanda se preparó para la Copa del Mundo con una impresionante victoria por 5-0 sobre Bélgica.

Los dos equipos se han enfrentado ocho veces en todas las competiciones, con su último encuentro en la fase de grupos del Campeonato Femenino de la UEFA 2022. Todos los encuentros han producido resultados concluyentes, con Holanda obteniendo siete victorias a su nombre y Portugal ganando solo una vez.

Pronóstico Holanda vs Portugal

Oranje ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, anotando 13 goles en ese período y recibiendo solo dos goles. Holanda ha superado a Portugal 23-9 en sus ocho encuentros hasta el momento y se espera que tenga ventaja sobre sus rivales occidentales.

La única victoria de Portugal contra los campeones de Europa de 2017 se produjo en las eliminatorias de la Copa del Mundo de 2003 en 2001. Han mantenido la portería a cero en sus dos últimos partidos en todas las competiciones y buscarán dejar una buena impresión en su primer partido en la Copa del Mundo.

Teniendo en cuenta el récord reciente de Holanda en partidos competitivos y su mejor historial contra Portugal, esperamos que aseguren una cómoda victoria.

Predicción: Holanda 3-1 Portugal

Last modified: julio 22, 2023

Etiquetas: Holanda