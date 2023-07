Suecia vs Sudáfrica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Suecia y Sudáfrica iniciarán su participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 en el Sky Stadium de Wellington el sábado 22 de julio.

Hora y Canal Suecia vs Sudáfrica

Sede: Wellington Regional Stadium ​, Wellington, Nueva Zelanda

Hora: 11:00 pm de México y Centroamérica. 00:00 am (domingo) en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 am (domingo) en Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 pm PT / 1:00 am ET (domingo) en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC Sports en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica.

Suecia vs Sudáfrica en VIVO

Suecia al partido gracias a un emocionante duelo de seis goles en un amistoso contra sus vecinas escandinavas, Noruega. El juego de ida y vuelta vio a ambos equipos tomar la delantera en varios momentos, con Olivia Schough y Frida Leonhardsen-Maanum anotando goles en el tiempo de descuento para ambos lados y asegurando así un empate.

Mientras tanto, Sudáfrica despachó cómodamente a Costa Rica con una rutinaria victoria por 2-0 en su último amistoso previo al torneo la semana pasada. Thembi Kgatlana e Hildah Magaia anotaron en ambas mitades para guiar a Banyana Banyana hacia la victoria.

Las suecas aseguraron su lugar en la Copa del Mundo como ganadoras del Grupo A en las eliminatorias, habiendo obtenido 22 puntos en ocho juegos. Sudáfrica se clasificó como campeona africana después de ganar su primer título continental en la Copa Africana de Naciones Femenina de 2022.

Italia y Argentina completan el cuarteto de equipos en el Grupo G de la Copa del Mundo.

Este será el quinto encuentro entre ambas selecciones. Suecia está invicta con tres victorias y un empate. El empate llegó en su choque más reciente, un 0-0 en un amistoso en enero de 2019.

Pronóstico Suecia vs Sudáfrica

Suecia es la favorita para liderar el grupo y aspira a mejorar su tercer puesto obtenido en Francia hace cuatro años.

Sudáfrica, por su parte, ganó su primer gran trofeo en la Copa Africana de Naciones Femenina el año pasado y la entrenadora Desiree Ellis está elevando las expectativas de lograr objetivos más altos.

La forma de Suecia al ingresar al torneo no ha sido la misma, pero el equipo clasificado en tercer lugar por la FIFA espera dar un paso adelante en el escenario mundial. Apoyamos al Blagult para reclamar una cómoda victoria.

Predicción: Suecia 2-0 Sudáfrica

Etiquetas: Mundial Femenil 2023