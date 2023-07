Francia vs Jamaica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Francia y Jamaica se enfrentarán en el Sydney Football Stadium en su partido inaugural de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 este domingo 23 de julio.

Hora y Canal Francia vs Jamaica

Sede: Sydney Football Stadium, Sídney, Australia

Hora: 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos.

Francia vs Jamaica en VIVO

Francia concluyó su preparación para el torneo con una derrota por 1-0 contra Australia en su último amistoso la semana pasada. Mary Fowler salió del banco para anotar el gol de la victoria de las Matildas a mediados de la segunda mitad.

Mientras tanto, Jamaica derrotó a Marruecos con una victoria por 1-0 en su último amistoso previo al torneo la semana pasada.

La selección caribeña estará compitiendo en la Copa del Mundo por segunda vez en su historia. Aseguraron su lugar en el Mundial gracias a su tercer puesto en el Campeonato W de CONCACAF 2022.

Francia fue contundente en las eliminatorias. Obtuvieron el máximo de puntos en 10 juegos, anotando 54 goles y concediendo cuatro para terminar cómodamente en la cima del Grupo I.

Brasil y Panamá completan el cuarteto de equipos en el Grupo F de la Copa del Mundo.

Este será el primer encuentro entre ambas selecciones.

Pronóstico Francia vs Jamaica

Francia reanuda su búsqueda de un trofeo inaugural cuando se enfrente a las Reggae Girlz. Les Bleues tienen uno de los equipos más talentosos del torneo, pero han tenido problemas para desarrollar su potencial en los escenarios más importantes.

Jamaica, por su parte, es relativamente novata en el Mundial, ya que debutó hace solo cuatro años (en Francia). El equipo caribeño perdió los tres juegos por un marcador global de 12-1 y espera mejorar esta vez.

La brecha de calidad entre los dos equipos es significativa, pero esta Copa del Mundo ha arrojado una buena cantidad de sorpresas. Sin embargo, apoyamos a Francia para reclamar una cómoda victoria.

Predicción: Francia 4-0 Jamaica

Last modified: julio 23, 2023

Etiquetas: Francia