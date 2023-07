Manchester City vs Yokohama F. Marinos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Julio 2023

Amistosos

El Manchester City vuelve a la acción después de otra temporada triunfal cuando se enfrente al Yokohama F. Marinos en un encuentro amistoso en el New Japan National Stadium este domingo 23 de julio.

Hora y Canal Manchester City vs Yokohama F. Marinos

Sede: New Japan National Stadium, Tokio, Japón

Hora: 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: City+

Manchester City vs Yokohama F. Marinos en VIVO

Yokohama F. Marinos ocupa actualmente el segundo lugar en la clasificación de la J1 League y ha sido bastante impresionante en lo que va de temporada. El equipo local sorprendió al Celtic con una excepcional victoria por 6-4 esta semana y deberá trabajar duro para lograr un resultado similar en este partido.

El Manchester City terminó en lo más alto de la tabla de la Premier League la temporada pasada y ha sido excepcional durante el último año. Los Citizens derrotaron al Inter de Milán por 1-0 en la final de la UEFA Champions League en su último partido y se sentirán confiados de cara a este encuentro.

El Manchester City tiene un excelente historial contra el Yokohama F. Marinos y ha ganado el único partido que se ha disputado entre los dos equipos. Yokohama F. Marinos nunca ha ganado un partido contra el Manchester City.

Pronóstico Yokohama F. Marinos vs Manchester City

El Manchester City ha estado en forma estelar en los últimos meses e hizo historia al ganar el triplete la temporada pasada. Los Citizens han sido prácticamente imparables con Pep Guardiola y buscarán aprovechar al máximo su gira de pretemporada.

Yokohama F. Marinos puede dar la sorpresa en su día y logró una brillante victoria contra el Celtic esta semana. Sin embargo, el Manchester City es el mejor equipo sobre el papel y debería poder ganar este juego cómodamente.

Predicción: Yokohama F. Marinos 1-4 Manchester City

Last modified: julio 22, 2023

Etiquetas: Manchester City