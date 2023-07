Leagues Cup

Los Pumas tuvieron un gran regreso en los últimos 2 minutos para empatar 2-2 ante el Montreal Impact, pero terminaron perdiendo el punto extra en su debut en la Leagues Cup 2023 en la cancha del Saputo.

El partido arrancó de buena manera para Montreal ya que a los 23 minutos Bryce Duke logró ponerlos al frente, tras eso Pumas buscaba reaccionar, pero no estaban finos al ataque y eso les costó caro al 43 cuando Mathieu Choiniere anotaba el 2-0 con el que terminó el primer lapso.

Para el segundo tiempo Pumas salió con todo presionando desde el primer minuto, pero la realidad es que no tenían ideas en el área rival y una muestra fue que después de 88 minutos no habían podido realizar ni un remate al arco, pero todo cambió al 88 cuando Gabriel Fernández descontó para el 2-1, eso no fue todo ya que 2 minutos después César Huerta mandó un centro que Fernández remató de manera «mordida» pero Emanuel Montejano llegó a empujar para el 2-2 con el que nos íbamos a los penales.

Adrián Aldrete había la serie volando su disparo, mientras que Camacho ponía al frente a Montreal. Gabriel Fernández puso el 1-1, pero Mathieu Choiniere le devolvía la ventaja a los Canadienses. César Huerta y Corbo anotaban su respectivo penal. Jorge Ruvalcaba la fallaba y Lassi Lappalainen no perdonó para darle el punto extra al Montreal.

Con este triunfo Montreal sumó sus 2 primeros puntos como líder del Grupo M dejando a los Pumas con una unidad. La UNAM volverá a la acción el próximo sábado cuando se midan al DC United. Montreal 2-2 Pumas.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Montreal vs Pumas 2(4)-2(2) Jornada 1 Leagues Cup 2023

Last modified: julio 22, 2023

Etiquetas: Emanuel Montejano