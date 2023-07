Argentina vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Italia y Argentina comienzan su participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 cuando se enfrenten en Eden Park este lunes 24 de julio.

Hora y Canal Argentina vs Italia

Sede: Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda

Hora: 00:00 am de México y Centroamérica. 01:00 am en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:00 am en Argentina, Brasil y Uruguay. 11:00 pm (domingo) PT / 1:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC Sports en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. TyC Sports en Argentina.

Argentina vs Italia en VIVO

Las italianas vienen de una victoria por 1-0 sobre Nueva Zelanda en un amistoso la semana pasada. Valentina Giacinti rompió el empate a mitad de la primera mitad para guiar a su equipo a la victoria. Argentina, por su parte, despachó cómodamente a Perú en un amistoso. Mariana Larroquette, Estefania Banini, Yamila Rodríguez y Camila Ares encontraron el fondo de la red.

Italia está en una racha invicta de cuatro juegos (tres victorias), después de haber perdido los cinco anteriores.

El equipo sudamericano se clasificó para la Copa Mundial Femenina por cortesía de su tercer puesto en la Copa América Femenina 2022. Mientras tanto, Italia terminó en la cima de su grupo de clasificación, obteniendo 27 puntos en diez juegos, anotando 40 goles y concediendo solo dos veces.

Argentina busca su primera victoria en la Copa del Mundo, después de haber perdido siete y empatado dos de sus últimos nueve juegos.

Suecia y Sudáfrica completan el cuarteto de selecciones del Grupo G.

Este será el primer encuentro entre las dos partes.

Pronóstico Argentina vs Italia

Argentina aún no ha logrado superar una fase de grupos de la Copa del Mundo, pero tiene mucha confianza en que puede romper el pato en el cuarto intento.

Mientras tanto, Italia buscará mejorar su participación de cuartos de final en Francia hace cuatro años. Con Suecia como favorita para encabezar el Grupo G, el resultado de este juego podría determinar quién termina segundo y se clasifica para los octavos de final.

Esperamos que los dos equipos se cancelen entre sí en un empate con pocos goles.

Predicción: Italia 1-1 Argentina

Last modified: julio 23, 2023

Etiquetas: Argentina