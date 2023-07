Panamá vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Brasil abre su participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 contra la debutante Panamá en el Coopers Stadium este lunes 24 de julio.

Hora y Canal Panamá vs Brasil

Sede: Hindmarsh Stadium, Hindmarsh, Charles Sturt,, Adelaida, Australia

Hora: 5:00 am de México y Centroamérica. 6:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:00 am de Brasil, Argentina y Uruguay. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. RPCTV y TVMax en Panamá.

Panamá vs Brasil en VIVO

Las Canarinhas vienen de una cómoda victoria por 4-0 sobre Chile en un amistoso hace tres semanas. Gabi Nunes, Duda Sampiao, Luana Bertolucci y Geyse encontraron el fondo de la red.

Brasil ha ganado su primer partido de grupo en sus ocho apariciones anteriores.

Mientras tanto, Panamá sufrió una dura derrota por 5-0 contra Japón en su último amistoso previo al torneo. Yui Hasegawa fue la estrella del espectáculo con un doblete y una asistencia para guiar a los campeones de 2011 a la victoria.

Las Canaleras participan por primera vez en la Copa del Mundo. Reservaron su lugar en el torneo a través de los playoffs intercontinentales. Panamá venció a Papua Nueva Guinea con una victoria de 2-0 antes de despachar a Paraguay 1-0 para clasificarse para la final.

Brasil, por su parte, ha estado siempre presente en la Copa del Mundo desde sus inicios y se clasificó como campeona de la Copa América Femenina. Francia y Jamaica completan el cuarteto de selecciones del Grupo E.

En siete de los últimos diez juegos de Panamá, al menos un equipo no logró anotar.

Este será el primer encuentro entre las dos partes.

Pronóstico Brasil vs Panamá

Brasil y Francia son los dos favoritos para avanzar de este grupo, y las sudamericanas intentarán comenzar su campaña con una nota ganadora.

Los brasileños no han estado a la altura de las expectativas en los últimos torneos. También han luchado contra la oposición de élite durante el último año, por lo que las expectativas son considerablemente bajas.

Sin embargo, posiblemente tengan a la mejor jugadora de la historia en sus filas. Este podría ser el canto del cisne de Marta en la Copa Mundial, pero la grande de todos los tiempos todavía tiene la capacidad de marcar la diferencia.

Mientras tanto, Panamá está haciendo historia, pero las recientes derrotas ante Japón y España resaltan la enormidad de la tarea que enfrentan. Esperamos que Brasil reclame una victoria de rutina.

Predicción: Brasil 2-0 Panamá

Last modified: julio 23, 2023

