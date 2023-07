Alemania vs Marruecos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Alemania y Marruecos inician su participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 en el Melbourne Rectangular Stadium este lunes 24 de julio.

Hora y Canal Alemania vs Marruecos

Sede: Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne, Australia

Hora: 2:30 am de México y Centroamérica. 3:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 5:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:30 am PT / 4:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos.

Alemania vs Marruecos en VIVO

Los alemanes vienen de una sorprendente derrota por 3-2 contra Zambia en un amistoso hace quince días. Los cinco goles llegaron en la segunda mitad, con Zambia tomando una ventaja de dos goles en el minuto 54. Sin embargo, Alemania empató con dos goles en el tiempo de descuento. Un final dramático para el juego vio a Barbra Banda completar su doblete, incluido el ganador en el minuto 12 del tiempo de descuento.

Alemania se ha clasificado para los octavos de final en sus últimas ocho apariciones.

Marruecos, por su parte, sufrió una derrota por 1-0 ante Jamaica. Las Leonas del Atlas participan por primera vez en la Copa del Mundo. Se clasificaron para la competición en Australia/Nueva Zelanda con un segundo puesto en la Copa Africana de Naciones Femenina de 2022.

En diez de los últimos 11 partidos de Marruecos, incluidos los últimos ocho, al menos un equipo no ha marcado.

Alemania ha jugado en todas las ediciones del Mundial y encabezó cómodamente su grupo de clasificación con 27 puntos en diez partidos. Colombia y Corea del Sur completan el cuarteto de selecciones del Grupo H del Mundial Femenino 2023.

Este será el primer encuentro entre las dos partes.

Predicción Alemania vs Marruecos

Este juego es indiscutiblemente uno de los mayores desafíos de la Copa del Mundo, con los dos equipos teniendo pedigríes muy contrastantes. Alemania ocupa el segundo lugar en el ranking mundial y es dos veces campeón mundial, mientras que Marruecos es el segundo equipo con el ranking más bajo en el torneo y está haciendo su debut en la Copa del Mundo.

Sin embargo, la Copa del Mundo ha arrojado una buena cantidad de sorpresas. Inglaterra logró una victoria por la mínima contra Haití a pesar de ser la gran favorita.

Es poco probable que Alemania subestime a sus oponentes, después de haber sido sorprendido por Zambia en un amistoso antes de la Copa del Mundo. Sin embargo, los alemanes deberían reclamar una cómoda victoria y también mantener la portería a cero.

Predicción: Alemania 3-0 Marruecos

Last modified: julio 23, 2023

Etiquetas: Alemania vs Marruecos