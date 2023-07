Dallas vs Necaxa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Leagues Cup 2023

Leagues Cup

Dallas recibirá a Necaxa en el Toyota Stadium en la jornada 2 de la fase de grupo de la Leagues Cup 2023 este martes 25 de julio.

Hora y Canal Dallas vs Necaxa

Sede: Estadio Toyota, Frisco, Texas, Estados Unidos

Hora: 7:30 pm de México y Centroamérica. 6:30 pm PT / 9:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Apple TV+

Dallas vs Necaxa en VIVO

Los anfitriones comenzaron su participación la semana pasada con una derrota ante Charlotte. A pesar de los goles de Bernard Kamungo y Sebastian Lletget que los pusieron en ventaja en dos ocasiones, Charlotte respondió ambas veces, incluido un empate en el último suspiro de Ben Bender, forzando así los penales, que Dallas perdió 4-1.

Dallas se ha enfrentado a equipos mexicanos en seis ocasiones, mientras que Necaxa se enfrentará a un equipo de la MLS por primera vez.

Necaxa, por su parte, hará su primera aparición en la competencia y buscará dejar una buena impresión. También se enfrentarán a un equipo de los EE.UU. por primera vez.

Necaxa no ha ganado en cinco partidos fuera de casa, sin marcar en cuatro de ellos. Tampoco han logrado anotar en cuatro de sus últimos seis juegos en todas las competiciones.

Dallas no ha ganado en sus últimos cuatro juegos en todas las competencias, sufriendo tres derrotas. Los visitantes han tenido un comienzo desafiante en su campaña 2023-24, sin ganar en tres juegos de la Liga MX. Además, no han logrado obtener una victoria en sus últimos diez juegos en todas las competiciones, incluidos los amistosos.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos equipos.

Pronóstico Dallas vs Necaxa

Dallas ha estado en mala forma recientemente, con tres derrotas en cuatro juegos. Sin embargo, en casa les ha ido un poco mejor, perdiendo solo tres veces en 11 juegos y ganando seis veces. Han logrado marcar en cinco de sus seis enfrentamientos contra rivales mexicanos.

Por otro lado, Necaxa no ha ganado en sus últimos diez juegos, no ha logrado anotar en seis partidos fuera de casa y no ha obtenido una victoria en esta temporada. Teniendo en cuenta la ventaja de local de Dallas, esperamos una victoria estrecha para los anfitriones.

Pronóstico: Dallas 2-1 Necaxa

Last modified: julio 24, 2023

