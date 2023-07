Mundial Femenil

La Selección Colombia empezó con pie derecho el Mundial Femenil 2023 tras derrotar por 2-0 a Corea del Sur en el Sydney Football Stadium.

El marcador lo abriría Catalina Usme en el 29′ desde los once pasos luego de una mano dentro del área de una defensora rival que el juez no dudó en señalar como penal. En el 39′, Linda Caicedo marcaría el suyo tras un disparo desde el borde del área que la guardameta no pudo controlar y que terminaría siendo el 2-0 definitivo. Dio la sensación de que la tricolor pudo haber intentado más, pero en el segundo tiempo se dedicaron a cuidar de la pelota, sin embargo también tuvieron sus chances.

🚨Tremendo golazo con pierna derecha de nuestra #lindacaicedo al minuto 39 del primer tiempo con un tremendo remate en el area, vamos con toda mis guerreras. ⚽🥅🥳



#CopaFeminina #MundialFemenino #MundialFemBetPlay #Colombia pic.twitter.com/Nk0uwAmGni — Mario Serna (@Mario08serna_) July 25, 2023

Con este resultado, Colombia se ubica en el segundo lugar del grupo H con 3 puntos, mientras que Corea del Sur se ubica en la tercera posición sin unidades.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Colombia vs Corea del Sur 2-0 Mundial Femenil 2023

Last modified: julio 24, 2023

Etiquetas: Catalina Usme