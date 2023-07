Leagues Cup

El Charlotte no tuvo demasiadas complicaciones para golear 4-1 a Necaxa en la jornada 3 de la Leagues Cup 2023.

El partido arranco de gran manera para el Charlotte ya que a los 6 minutos Brandt Bronico puso el 1-0, el Necaxa intentaba reaccionar, pero al 42 Karol Swiderski puso el 2-0, pero eso no fue todo, ya que al 45+7 Scott Arfield prácticamente sellaba la victoria para los de la MLS con el 3-0. Para el segundo tiempo todo terminó a los 4 minutos cuando Édgar Méndez se fue expulsado, no había mucho más que contar, Necaxa no podía y el Charlotte dominaba sin apuros, hasta que al 87 Patrick Agyemang firmó el 4-0, aunque 2 minutos después Vicente Poggi descontó.

Con esta victoria el Charlotte quedó líder del Grupo K con 5 puntos, mientras Necaxa quedó eliminado de la Leagues Cup sin puntos y sumando un nuevo fracaso.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Charlotte vs Necaxa 4-1 Leagues Cup 2023

