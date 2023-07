Leagues Cup

El Cruz Azul sufrió, pero logró vencer en penales al Atlanta United para mantenerse con vida en la Leagues Cup 2023.

El partido arrancó con ligero dominio del Atlanta United que era el que intentaba tomar las riendas, pero la realidad es que no había claridad y eso les costó al 20 cuando Moisés Viera ponía al frente al Cruz Azul, tras eso la Máquina mejoró, aunque al descanso no había más. Para el segundo tiempo el Atlanta tenía el dominio del juego, Cruz Azul se replegó atrás, el equipo de la MLS no podía generar peligro, pero al 75 un disparo de medida distrancia de Thiago Almada puso el 1-1 con el que terminaron los 90 minutos.

Brooks Lennon abrió la serie poniendo al frente al Atlanta, Carlos Salcedo vino a cobrar poniéndola en el poste. Muyumba anotaba el 2-0, Nacho Rivera anotaba el primero para la Máquina Cementera. Jurado detuvo el cobro de Miguel Berry y Tabó no fallaba el empate. Thiago Almada y Carlos Rotondi mantenían el empate anotando su penal. Giorgos Giakoumakis anotaba el 4-3 para Atlanta United, pero Uriel Antuna mandó la serie a la muerte súbita con el 4-4. Purata la fallaba por un lado y Agusto Lotti la mandaba al fondo para sellar el triunfo de los mexicanos.

Así, el Cruz Azul avanzó a los 16avos de final de la Leagues Cup con 2 puntos, mientras que Atlanta United quedó eliminado.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Cruz Azul vs Atlanta United 1(5)-1(4) Leagues Cup 2023

