Japón vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Japón y España finalizan su participación de la fase de grupos en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 en el Sky Stadium el lunes 31 de julio. Ambos equipos ya están en los octavos de final, lo que hace que este juego del Grupo C sea una batalla directa por el primer puesto.

Hora y Canal Japón vs España

Sede: Wellington Regional Stadium, Wellington, Nueva Zelanda

Hora: 1:00 am de México y Centroamérica. 2:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 00:00 am PT / 3:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Japón vs España en VIVO

Japón comenzó su participación con una amplia victoria por 5-0 sobre las debutantes Zambia. Luego derrotaron a Costa Rica 2-0 la semana pasada, con Hikoba Naomoto y Aoba Fujino anotando goles en la primera mitad.

Japón busca registrar una victoria en la Copa del Mundo contra una nación clasificada dentro del top 10 por primera vez desde julio de 2015.

Por su parte, España derrotó a Costa Rica 3-0 en su primer partido. Luego golearon a Zambia 5-0 para reservar su lugar en la Ronda de 16, con Jenifer Hermoso y Ana Maria Ferrer como goleadoras.

España está en una racha de ocho victorias consecutivas, manteniendo la portería a cero siete veces, incluidas las últimas seis.

Este será el quinto encuentro entre los dos equipos, con España ganando tres veces y empatando una vez.

Predicción Japón vs España

Podría decirse que España fue el equipo más en forma de cara al Mundial. El equipo de Jorge Vilda ha continuado con su rica vena de forma mientras intenta llegar hasta el final. Su forma se ha inspirado en un ataque imperioso que ha marcado 29 goles sin respuesta en seis partidos, pero el choque con Japón representa una prueba significativamente mayor.

Los campeones del mundo de 2011 tienen el pedigrí y la experiencia en este escenario, pero siguen siendo los menos favorecidos debido al estado de forma reciente de España. El equipo ibérico debería reclamar una victoria estrecha y también mantener la portería a cero.

Predicción: Japón 0-1 España.

Last modified: julio 30, 2023

Etiquetas: Canal Japón vs España