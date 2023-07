Costa Rica vs Zambia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Costa Rica y Zambia concluyen su participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 cuando se enfrenten en el Estadio Waikato el lunes 31 de julio. Ambos equipos han sido eliminados del torneo, habiendo perdido sus dos juegos anteriores.

Hora y Canal Costa Rica vs Zambia

Sede: Waikato Stadium, Hamilton, Nueva Zelanda

Hora: 1:00 am de México y Centroamérica. 2:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 00:00 am PT / 3:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC Sports en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Costa Rica vs Zambia en VIVO

Costa Rica comenzó su participación con una derrota por 3-0 contra España y siguió con otra derrota por 2-0 contra Japón la semana pasada. Hikaru Naomoto y Aoba Fujino anotaron goles en la primera mitad para llevar al equipo asiático a la victoria.

Costa Rica ha concedido siete de sus últimos ocho goles en la Copa del Mundo entre los minutos 20 y 30.

Mientras tanto, Zambia hizo su debut en la Copa del Mundo con una amarga derrota por 5-0 contra Japón. Luego sufrieron otra derrota por cinco goles contra España en su segundo partido. Jenifer Hermoso y Alba Mara Ferrer anotaron dobletes para llevar a La Roja a la victoria.

Zambia ha concedido 28 goles en ocho partidos.

Las derrotas gemelas dejaron a Costa Rica y Zambia en el tercer y cuarto lugar respectivamente en la clasificación con cero puntos, lo que hace que este juego sea un enfrentamiento sin consecuencias en cuanto a la clasificación.

Predicción Costa Rica vs Zambia

A pesar de haber sido eliminados de la Copa del Mundo, Costa Rica y Zambia tienen muchos incentivos para darlo todo por la victoria. Ninguno de los dos equipos ha logrado nunca una victoria en la Copa del Mundo, y este juego representa una excelente oportunidad para hacerlo.

Zambia ha sido el peor equipo de los dos, con las dos palizas que recibió contra Japón y España en línea con su reciente susceptibilidad defensiva. Mientras tanto, Costa Rica ha sido un poco mejor y entra al juego como los favoritos para reclamar el máximo de puntos.

Sin embargo, los dos lados podrían anularse mutuamente en un empate de bajo puntaje.

Predicción: Costa Rica 1-1 Zambia.

