Feyenoord vs Fortuna Sittard EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Eredivisie 2023-24

El actual campeón Feyenoord comienza su defensa del título de la Eredivisie contra Fortuna Sittard en el De Kuip este domingo 13 de agosto.

Hora y Canal Feyenoord vs Fortuna Sittard

Sede: Stadion Feijenoord, Róterdam, Holanda Meridional, Países Bajos

Hora: 6:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN

Feyenoord vs Fortuna Sittard en VIVO

Los anfitriones disputaron su primer partido oficial de la temporada la semana pasada en el Johan Cruyff Shield, perdiendo 1-0 ante el PSV, con Noa Lang anotando el gol de la victoria en el minuto 79. Esta derrota rompió su racha invicta en cinco amistosos de pretemporada.

Por su parte, Fortuna terminó en el puesto 13° de la liga la temporada pasada con 36 puntos en 34 juegos. En cinco amistosos de pretemporada, ganaron dos seguidos, incluida una victoria por 3-2 sobre VVV la semana pasada.

Los dos equipos se han enfrentado 53 veces en competencias desde 1968, con Feyenoord liderando 34-11 en victorias.

Pronóstico Feyenoord vs Fortuna Sittard

Feyenoord ha ganado seis de sus últimos siete encuentros de liga contra Fortuna, habiendo empatado su encuentro en casa la temporada pasada. Han sufrido tres derrotas ante Fortuna en este siglo.

Por su parte, Fortuna ha sido un rival competitivo contra Feyenoord en los últimos tiempos, habiendo logrado anotar en 11 de sus últimos 13 enfrentamientos.

Dada la ventaja de jugar en casa del Feyenoord, de Santiago Giménez, y su historial reciente contra Fortuna, se espera que obtengan una ajustada victoria.

Predicción: Feyenoord 2-1 Fortuna

