Brentford vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Seguimos con la jornada inaugural de la Premier League 2023-2024, cuando el Brentford se enfrente al Tottenham Hotspur dirigido por Ange Postecoglou en un interesante enfrentamiento en el Gtech Community Stadium este domingo 13 de agosto.

Hora y Canal Brentford vs Tottenham

Sede: Brentford Community Stadium, Brentford, Londres, Inglaterra

Hora: 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. NBC en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Brentford vs Tottenham en VIVO

Brentford finalizó en el noveno lugar en la clasificación de la Premier League la temporada pasada y ha superado consistentemente las expectativas durante el último año. Los Bees empataron decepcionantemente 0-0 ante el Lille en su partido anterior y necesitarán mejorar su rendimiento este fin de semana.

Por otro lado, el Tottenham Hotspur aseguró el octavo lugar en la tabla de la liga la temporada pasada y ha tenido dificultades en los últimos meses. El equipo del norte de Londres sufrió una derrota por 4-2 ante el Barcelona esta semana y necesitará recuperarse en este partido.

El Tottenham tiene un historial destacado ante el Brentford y ha ganado 24 de los 46 partidos disputados entre ambos equipos, en contraste con las siete victorias del Brentford.

Predicción Brentford vs Tottenham

El Tottenham está marcando el comienzo de una nueva era bajo el mando de Ange Postecoglou y buscará un buen inicio de temporada en la liga. Los gigantes del norte de Londres han mostrado señales prometedoras en su gira de pretemporada y tienen algo que demostrar este fin de semana.

Aunque el Brentford podría sorprender en su día, tendrá que prescindir de Ivan Toney en los próximos meses. El Tottenham Hotspur es el equipo superior sobre el papel y debería ser capaz de ganar este partido.

Predicción: Brentford 1-3 Tottenham Hotspur.

Last modified: agosto 12, 2023

Etiquetas: Brentford