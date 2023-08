Almería vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

El Real Madrid buscará lograr victorias consecutivas al inicio de su campaña en LaLiga 2023-24 cuando viaje a Almería este sábado 19 de agosto.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti, subcampeón de la máxima categoría española la temporada pasada, comenzó su campaña con una victoria por 2-0 sobre el Athletic Bilbao. Por su parte, el Almería inició su participación con una derrota en casa por 2-0 ante el Rayo Vallecano.

Hora y Canal Almería vs Real Madrid

Sede: Estadio de los Juegos Mediterráneos, Almería, España

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Almería vs Real Madrid en VIVO

Almería finalizó en el puesto 17 en La Liga la temporada pasada, luchando por su supervivencia hasta el último día. Esperan evitar otra batalla por el descenso esta temporada, pero no sería sorprendente verlos entre los tres últimos durante gran parte de la campaña.

El Almería tuvo un inicio decepcionante en su temporada 2023-24, sufriendo una derrota en casa por 2-0 ante el Rayo en la noche inaugural. Los goles de penalti de Isi Palazon y Randy Nteka decidieron el partido en el Power Horse Stadium.

El equipo de Vicente Moreno ha realizado varias incorporaciones este verano, incluida la llegada definitiva de Luis Suárez procedente del Marsella, así como Ibrahima Kone, Dion Lopy y Sergio Arribas durante el mercado de fichajes. Bilal Toure fue su transferencia principal, uniéndose al Napoli en un traspaso de gran valor, pero el equipo parece lo suficientemente fuerte como para enfrentar los desafíos de LaLiga.

La temporada de Almería no dependerá de sus resultados contra equipos como el Real Madrid, ya que ha perdido cada uno de sus últimos siete partidos de La Liga ante Los Blancos, incluida una derrota por 2-1 en el partido correspondiente durante la campaña 2022-23.

El Almería no podrá contar con Leo Baptistao y Martin Svidersky debido a lesiones en el tendón de Aquiles y la rodilla, respectivamente.

Se espera que el entrenador Moreno resista la tentación de hacer cambios drásticos a pesar de la derrota ante el Rayo. Sin embargo, podría haber un par de cambios, con Marc Pubill y Arribas presionando para ser titulares.

Suárez liderará nuevamente la línea del Almería, con Adri Embarba operando desde la izquierda, mientras que Edgar González mantendrá su posición en el centro de la defensa local.

En cuanto al Real Madrid, ha tenido un fuerte comienzo en La Liga 2023-24, asegurando los tres puntos ante el Athletic con una victoria por 2-0, gracias a los goles de Rodrygo y Jude Bellingham en San Mamés.

El equipo de Ancelotti terminó en el segundo lugar de la máxima categoría española la temporada pasada, a 10 puntos del campeón Barcelona, que inició su nueva campaña con un empate sin goles ante el Getafe.

Los Blancos han realizado cinco fichajes este verano, incluyendo a Bellingham, Arda Guler y Fran García en acuerdos permanentes, y a Joselu y Kepa Arrizabalaga en préstamo por Espanyol y Chelsea, respectivamente.

Karim Benzema fue una importante baja del equipo, y queda por ver si Ancelotti mantiene la fe en su nuevo sistema 4-3-1-2 durante la temporada, con Rodrygo y Vinicius como delanteros, que funcionó bien ante el Athletic.

El Real Madrid ganó la Copa del Rey la temporada pasada, pero sin duda tiene la mira puesta en el título de La Liga en 2023-24, además de buscar el éxito en la Liga de Campeones.

Aparentemente, los Blancos no ficharán a Kylian Mbappe este verano a pesar de los recientes rumores, y se espera que el internacional francés permanezca en el Paris Saint-Germain.

Por otro lado, el Real Madrid perdió a Eder Militao debido a una lesión de rodilla de larga duración. El central se lesionó el ligamento cruzado anterior durante el último partido contra el Athletic.

Thibaut Courtois también enfrenta una batalla para regresar antes del final de la temporada debido a una rotura del ligamento cruzado anterior. Guler recientemente se sometió a una operación con la esperanza de solucionar un problema en su rodilla.

Ferland Mendy y Dani Ceballos también siguen fuera por problemas musculares e isquiotibiales, respectivamente, por lo que las lesiones se acumulan para el equipo de Ancelotti al inicio de la temporada.

Antonio Rudiger reemplazará a Militao en la alineación para este partido, mientras que Kepa está listo para debutar en la portería. Por lo demás, podría ser el mismo equipo que saltó al campo para el pitido inicial ante el Athletic, con Luka Modric y Toni Kroos en el banquillo.

Predicción Almería vs Real Madrid

El Almería tiene calidad suficiente para causar problemas al Real Madrid en este partido, pero nos resulta difícil respaldar otra cosa que no sea una victoria visitante. Bellingham tuvo un excelente debut con el club la semana pasada y buscará inspirar a su nuevo equipo para lograr otra victoria al comienzo de la campaña.

Pronóstico: Almería 0-2 Real Madrid.

agosto 18, 2023

