Tottenham vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League 2023-2024 presenta un enfrentamiento entre dos equipos llamados a ser protagonistas este fin de semana cuando el Tottenham Hotspur se mida al Manchester United de Erik ten Hag en un choque importante en el Tottenham Hotspur Stadium este sábado 19 de julio.

Hora y Canal Tottenham vs Manchester United

Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra, Reino Unido

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Tottenham vs Manchester United en VIVO

El Tottenham se encuentra actualmente en el noveno lugar en la clasificación de la Premier League al no haber tenido un inicio de temporada particularmente positivo. El equipo del norte de Londres empató 2-2 contra el Brentford la semana pasada y tendrá que mejorar su nivel en este encuentro.

Por otro lado, el Manchester United ocupa el séptimo lugar en la tabla de la liga en este momento y ha mostrado mejoras bajo la dirección de Erik ten Hag. Los Red Devils superaron al Wolverhampton Wanderers con una ajustada victoria por 1-0 en su último partido y buscan demostrar su crecimiento este fin de semana.

El Manchester United tiene un historial favorable ante el Tottenham Hotspur y ha ganado 96 de los 199 partidos disputados entre ambos equipos, en contraste con las 53 victorias de los Spurs.

Pronóstico Tottenham vs Manchester United

El Manchester United no fue inspirador en su victoria contra el Wolverhampton Wanderers la semana pasada y tiene mucho trabajo por hacer en los próximos meses. Jugadores como Marcus Rashford y Bruno Fernandes aún no han alcanzado su ritmo en esta temporada y deberán intensificar su rendimiento este fin de semana.

El Tottenham podría dar la sorpresa en su día y demostró un buen desempeño en su gira de pretemporada bajo la dirección de Ange Postecoglou. Ambos equipos enfrentan desafíos por resolver en este momento y podrían terminar empatando en este encuentro.

Predicción: Tottenham 2-2 Manchester United.

Last modified: agosto 18, 2023

Etiquetas: Canal Tottenham vs Manchester United