Liga MX Torneo Apertura 2023

Chivas parecía ligaría su cuarta victoria del torneo, pero un gol en la recta final le permitió a Juárez firmar el empate a uno en la jornada 4 del Torneo Apertura 2023.

El partido arrancó con dominio de las Chivas que buscaban tomar las riendas, a los 10 minutos Alexis Vega sacó bombazo peligroso, al 20 otra vez apareció Vega pero ahora venciendo al arquero rival para poner el 0-1 del Rebaño Sagrado, tras eso Juárez buscaba reaccionar, al 31 se quedaron cerca del empate, pero la realidad es que no tuvieron muchas oportunidades al medio tiempo.

Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, Juárez no podía generar ante unas Chivas muy ordenadas que no atacaban, pero tampoco pasaban problemas en la zona baja, los minutos pasaban sin mucha claridad, al 80 Aitor García sacó bombazo peligroso, la realidad es que no se veía por dónde llegaría el empate, hasta que al 83 un polémico penal cometido por el Chiquete que le permitió a Avilés Hurtado firmar el 1-1 final.

Con este empate Chivas es líder general con 10 puntos, mientras Juárez quedó segundo con 8 unidades. En la jornada 5 de la Liga MX, Guadalajara recibirá a Tijuana el martes, mismo día en que los Bravos recibirán a Pumas. Juárez 1-1 Chivas.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Juárez vs Chivas 1-1 Jornada 4 Liga MX Apertura 2023

