Monterrey vs Philadelphia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Tercer Lugar Leagues Cup 2023

Philadelphia Union se enfrentará a Monterrey en Subaru Park en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2023 este sábado 19 de agosto.

Hora y Canal Monterrey vs Philadelphia

Sede: Subaru Park, Chester, Pensilvania, Estados Unidos

Hora: 4:00 pm de México y Centroamérica. 3:00 pm PT / 6:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: AppleTV+

Monterrey vs Philadelphia en VIVO

Ambos equipos buscan consuelo tras no lograr llegar a la final. En las semifinales, Philadelphia perdió 4-1 en casa ante Inter Miami, mientras que Monterrey cayó 2-0 ante Nashville SC. Fue la primera vez que ambos equipos sufrieron derrotas en la actual edición de la Leagues Cup.

El Union intentará reorganizar su mediocampo, que se desmoronó ante un bien entrenado equipo de Miami liderado por el ex dúo del Barcelona, Lionel Messi y Jordi Alba. Filadelfia será nuevamente anfitrión en el Subaru Park, donde ya ha derrotado a dos equipos mexicanos en la competición.

Philadelphia ha ganado en cinco ocasiones y ha perdido una vez en la Leagues Cup.

Monterrey y Philadelphia se enfrentan por primera vez. El equipo de la Liga MX no posee la calidad y profundidad que ha distinguido a Miami en la Leagues Cup. No obstante, han demostrado un juego más cohesivo que The Union, lo que podría darles una ventaja.

Rayados, sin embargo, se enfrentarán a un equipo decidido a brindar algún tipo de consuelo a los aficionados tras la decepción en las semifinales. El mánager Jim Curtin ha instado a los fanáticos a apoyar con fuerza contra Monterrey y a mantener la concentración como en sus encuentros anteriores.

Monterrey ha anotado nueve goles y ha recibido seis en la Leagues Cup.

Pronóstico Monterrey vs Philadelphia

Philadelphia luchará por dominar el mediocampo desde temprano para evitar los errores cometidos contra Miami. Sin embargo, Monterrey es hábil reteniendo el balón y podría frustrar los esfuerzos del equipo estadounidense.

El máximo goleador de la Unión, Dániel Gazdag, quien ha anotado cuatro goles, aún no ha marcado en los octavos de final. Seguramente estaría emocionado ante la perspectiva de terminar la temporada de manera destacada.

Mientras tanto, Monterrey ha estado anotando menos desde que el máximo goleador, Germán Berterame, sufrió una lesión que puso fin a su torneo. No obstante, Sergio Canales ha entrado en acción, anotando en dos ocasiones desde entonces.

Philadelphia se presenta como favorita debido a su mejor forma y a la ventaja de jugar en casa.

Pronóstico: Philadelphia 2-1 Monterrey.

