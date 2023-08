West Ham vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League 2023-2024 continua la actividad con un Derbi de Londres este domingo 20 de agosto, cuando West Ham se enfrente al Chelsea de Mauricio Pochettino en un intrigante choque en el Estadio Olímpico de Londres.

Hora y Canal West Ham vs Chelsea

Sede: Estadio Olímpico, Londres, Inglaterra

Hora: 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

West Ham vs Chelsea en VIVO

Chelsea se encuentra actualmente en el puesto 11 en la clasificación de la Premier League y no ha estado en su mejor momento en los últimos meses. Los Blues empataron 1-1 ante el Liverpool en su juego anterior y deberán mejorar este fin de semana.

Por otro lado, West Ham ocupa el puesto 13 en la tabla de la liga en este momento y también ha sido inconsistente esta temporada. El equipo local empató 1-1 contra el Bournemouth la semana pasada y deberá ser más clínico en este encuentro.

El Chelsea tiene un buen historial ante el West Ham y ha ganado 54 de los 120 partidos disputados entre ambos equipos, en comparación con las 43 victorias de los Hammers.

Pronóstico West Ham vs Chelsea

El Chelsea lo hizo bien en su gira de pretemporada, pero deberá demostrar su valía en la Premier League. Jugadores como Nicolas Jackson y Raheem Sterling pueden ser letales en su día y tienen algo que demostrar este fin de semana.

El West Ham tiene una buena plantilla a su disposición y es un rival formidable en casa. Sin embargo, el Chelsea es el mejor equipo sobre el papel y tiene una ligera ventaja en este juego.

Predicción: West Ham 1-3 Chelsea

